Им есть что сказать друг другу

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Лилия СЫЗДЫКОВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Экспозиция, развернувшаяся в зале современного искусства, – это более 90 художественных, графических и скульптурных работ 19 художников – членов творческой группы Parallel Worlds, ярких представителей петербургской и московской живописных школ.
– Выставка родилась из обычного и постоянного для любого художника стремления обращаться к своей школе, к своим учителям и к тем образцам искусства, которые каждого творца вывели на собственную орбиту, – поясняет идею выставки художник Александр Кондуров. – Каждый художник в процессе обучения выбирает себе кумиров и пытается как-то до них дотянуться. Потом он начинает с ними соревноваться, потом – спорить. И это приводит к очень интересным результатам, когда в работах одних художников начинают «звучать» цитаты других.
Это использование знакомых образов в оригинальных работах художников для зрителя, помимо прочего, может стать увлекательнейшей игрой на эрудицию: удастся ли узнать или угадать, с кем именно из великих классиков ведут разговор креативные современники в том или ином произведении? И если некоторые «цитаты» распознаются, что называется, с лету (например, «Сотворение Адама» Микеланджело или «Иван Грозный и сын его Иван» Репина), то над другими предстоит крепко призадуматься. Собственно, вся экспозиция настраивает не просто на созерцание, а на определенную интеллектуальную работу – на попытку вслушаться в «разговор» и понять его.
Примечательно, что художники, чьи произведения представлены на выставке, обращаются не только к непосредственным коллегам по цеху, но и к прозаикам, поэтам… Например, графические работы Олега Яхнина – это интересная визуализация произведений Даниила Хармса, Франца Кафки, Катулла. Среди работ скульптора Леонида Колибабы есть посвящение Анне Ахматовой. А художница Надежда Николаева перенесла на холст стихотворение «Светляки» Николая Заболоцкого…
Для творцов диалог друг с другом через время и расстояние – это неотъемлемая часть каждодневной работы. А для внимательного зрителя подобные выставки – прекрасная возможность стать, в некотором роде, участником необычной беседы. Приобщиться к «Диалогам с великими» посетители Национального музея смогут до 27 августа. Затем выставка отправится в Алматы.

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