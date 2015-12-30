​Им песня строить и жить помогает

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Максут ИРЖАНОВ

В перерывах между номинациями выступали артисты и творческие коллективы из разных регионов республики, но именно молодежный вокальный ансамбль «Мирас» из Павлодара своим прекрасным исполнением песен и искрометной подтанцовкой заслужил самые горячие аплодисменты.

«Мирас» создан в 2002 году при молодежном крыле общественного объединения «Татаро-башкирский общественно-культурный центр Павлодарской области». Инициатором создания и первым руководителем была Гуляра Чистякова, солисты ансамбля – талантливые ребята в возрасте от 16 до 25 лет. В первый же год «Мирас» становится дип­ломантом Международного фестиваля-конкурса татарского творчества в Семее, и с тех пор яркая и плодотворная творческая жизнь коллектива успешно продолжается. Последние 7 лет им руководит Надежда Шабулдаева, во многом благодаря которой самодеятельный молодежный коллектив превращается в профессиональный.

«Мирас» признан лучшим вокальным коллективом 2013 года на городском конкурсе «Шырақтау», стал лауреатом XVI областного этнокультурного фестиваля «Бір халық – бір ел – бір тағдыр!», победителем Международного конкурса татарской культуры «Иртыш моңнары» в Семее, лауреатом Международного телевизионного конкурса татарской вокальной музыки «Татар моңы» в Казани (2013), в его копилке Гран-при и победы на конкурсах патриотической песни на государственном языке среди молодежных этнокультурных объединений в 2011, 2012, 2014, 2015-м и 3-е место на республиканском конкурсе патриотической песни в нынешнем году.

– У «Мираса» своя манера исполнения, индивидуальность, в репертуаре – произведения разных жанров на татарском, башкирском, казахском и русском языках, – говорит солист ансамбля Ринат Абдулкаюмов. – От имени коллектива хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым годом, пожелать им всего самого доброго – и побольше петь, так как песня действительно строить и жить помогает!

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