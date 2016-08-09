​Им преграды нипочем

Хасан ЕСПАНОВ, Алматинская область
фото автора

Состязания собрали юношей из разных уголков края Жетысу, всего около ста человек. Суть турнира заключалась в преодолении двухкилометровой дистанции с труднопроходимыми и сложными барьерами. Это водоемы, рвы, спуски, подъе­мы, а также искусственные ограждения – ползание в грязи под колючей проволокой, выполнение спортивных установок и многое другое. Всего 14 барьеров.

– Главные цели соревнований – организация культурно-спортивного досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Мы их посвятили юбилею Независимости и казахстанским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, – отметил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Айдын Нурмухамбет.

Всего в турнире приняли участие 19 команд, каждая из которых состояла из пяти человек. Стоит отметить, что это первый в респуб­лике подобный турнир, организованный на основе европейских экстремальных соревнований по версии SPARTAN RACE. Впервые они были проведены в Словакии в 2015 году.

– Это очень интересно и захватывающе. Прежде всего состязания укрепляют команд­ный дух и дают море адреналина. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия вошли в традицию и проходили уже ежегодно не только на областном уровне, но и в сельских населенных пунктах, – поделился участник соревнований Жанарбек Камигатулы.

