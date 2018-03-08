​Им рукоплещет восхищенный зал

На этот раз в ярком ледовом шоу, так полюбившемся кокшетаусцам, приняли участие 9 пар – представители различных учреждений, учебных заведений областного центра. Зрители горячо поддерживали юношей и девушек, переживали, если им не удавалось точно исполнить элементы фигурного катания, и овациями встречали каждый успех фигуристов.

Красочное спортивное представление, состоявшееся в преддверии 8 Марта, доставило огромное удовольствие публике. Торжественную церемонию наг­раждения победителей провели аким Акмолинской области Малик Мурзалин и аким Кокшетау Ермек Маржикпаев. Обладателями Гран-при авторитетное жюри назвало 9-классницу СШ № 1 Варвару Сычеву и студента 2-го курса Высшего колледжа Кокшетау Евгения Степнова, которые бе­зупречно исполнили свой танец под музыкальную композицию «Мы вдвоем». Вместе с 3 другими парами, взошедшими на пьедес­тал, они получили планшеты, букеты цветов и, конечно же, бурные аплодисменты зрителей. Впрочем, не остались без наград и остальные пары фигуристов, чьи выступления были поощрены ценными подарками.