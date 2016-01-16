​Им рукоплескал Светлановский зал

Свой первый гала-концерт в наступившем году Оркестр казахских народных инструментов им. М. Тулебаева Алматинской областной филармонии дал в столице России. Вместе с солистами международного фонда «Таланты мира» музыканты представили на суд московской публики новую программу «Парад советских хитов». По словам артистов, выступ­ление прошло при аншлаге, каждый номер выглядел жемчужиной в прекрасной оправе.

Главный дирижер оркестра, композитор Али Алпысбаев отмечает, что совместный творческий проект фонда «Таланты мира» и Алматинской областной филармонии осуществляется четвертый год подряд. За это время в Талдыкоргане с гастролями побывали звезды мировой оперы из США, Мексики, Аргентины, Бразилии, России и Украины. Солистам зарубежных оперных театров настолько понравились аккомпанемент и звучание казахских домбры и кобыза, что они решили продолжить сотрудничество и пригласили оркестр на фестиваль в Москву. Средства на поездку артистов выделил акимат Алматинской области.

Концерт состоялся в Светлановском зале Московского международного Дома музыки – одного из крупнейших в России филармонических комплексов. На его сцене блистали Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Юрий Башмет, Зураб Соткилава. На этот раз выступили лауреаты международных конкурсов из стран СНГ – Ольга Варвус, Эмиль Кадыров, Мария Масхулия, Сергей Дудинский, Денис Федоренко. Компанию им составила талантливая казахстанская певица Асем Сембина, блестяще исполнившая произведение Нургисы Тлендиева «Кел, еркем, Алатауыма».

– На фестивале прозвучали популярные советские хиты: «Я встретил девушку», «Лесной олень», «Эти глаза напротив», – рассказывает Али Алпыс­баев. – Очарованные зрители подпевали артистам хором, каждый номер вызывал шквал аплодисментов. Вечер прошел на одном дыхании, и нам удалось не только создать музыкальное сопровождение эстрадным произведениям, но и продемонстрировать всю красоту мелодий казахских степей.

Уже нынешней весной московские теноры вновь приедут с гастролями в Талдыкорган, а на лето запланирован совместный казахстанско-российский концерт в США.