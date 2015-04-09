Им салютовал Париж Свежий выпуск 806 Татьяна БЕК

Компетентное европейское жюри высоко оценило выступления казахстанцев. Так, в номинации «Инструментальное творчество» первое место среди коллективов – у отечественного ансамбля Magic flute. В средней возрастной группе первое место заняли Амина Абдрахманова, Рахиля Кумарова, Мирас Сартманов. В младшей группе победили Амина Калимова и Дарья Лигай, второе место разделили Серик Саулет, Камилла Тусенова, Сабина Сарсенбекова, Дарья Кушнарева. Особенно запомнилось зрителям яркое выступление флейтистки из Астаны Дарьи Лигай.

Для участников фестиваля-конкурса были организованы экскурсии в Лувр, Музей современного искусства Центра Помпиду, на Эйфелеву башню. И конечно же, как признались ребята, самым незабываемым приключением для них стало посещение знаменитого Диснейленда.