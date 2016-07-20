Фестиваль, художественным руководителем которого является всемирно известный дирижер Валерий Гергиев, – один из крупнейших международных смотров классической музыки, оперы и балета. Он дает возможность ознакомиться с творчеством наиболее интересных коллективов и солистов со всего мира.

Молодой театр из Астаны выступает на фестивале «Звезды белых ночей» третий раз. И каждый раз, судя по отзывам любителей балета, известных критиков и хореографов, удачно. На нынешнем фестивале коллектив представил одноакт­ные балеты GAIA (хореография Р. Амаранте, музыка Х. Тавареса) и «Клеопатра» (хореография Н Маркелова, музыка М. Равеля).

В трогательном и пронзительном балете GAIA зрителей привлекли оригинальная хореография постановки, созданной в неоклассическом стиле, изысканность пластики и утонченность линий, изящность танцовщиц. Создавалось впечатление, что артисты парят над сценой.

Критики отметили, что в отличие от многих современных балетов GAIA поражает свежестью подачи материала, и артисты театра выглядят очень органично в этой постановке. Балет рассказывает об экологических проблемах, столь актуальных в современном мире.

Балет «Клеопатра» привлек внимание благодаря выразительной пластике, впечатляющим костюмам и великолепной музыке. Он – зрелищный и эффектный, завораживает оригинальной и запоминающейся хореографией.

ХХIV фестиваль «Звезды белых ночей» длится почти 2 месяца. Афиша пестрит громкими именами и премьерами, в нее включено около 160 концертов и спектаклей. Для театра «Астана-Балет» высокая честь и большая ответственность представлять казахстанское хореографическое искусство на одной сцене с Анной Нетребко, Пласидо Доминго, Ульяной Лопаткиной, Дианой Вишневой и многими другими звездами.

Аншлаг в премьерный вечер театра «Астана-Балет» и теплые отзывы свидетельствуют о том, что имена наших артистов не затерялись среди звездной плеяды.