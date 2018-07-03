Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку

В мире
998
Власти Малайзии начали расследование в отношении имама из штата Келантан, который взял в жены 11-летнюю девочку из Таиланда, сообщает Lenta.ru.

41-летний Че Абдул Карим Че Абдул Хамид нарушил закон, по которому минимальный возраст вступления в брак для мусульманок составляет 16 лет (при разрешении шариатского суда и родителей). У мужчины уже есть две жены и шестеро детей.

Как сообщается, сам имам, а также отец девочки заявили, что по договоренности ребенок должен был оставаться в родительском доме до 16 лет. По словам отца, девочка была знакома с будущим мужем, так как их семья работала на каучуковой плантации в Малайзии.

Когда имам впервые попросил взять ребенка в жены, ему отказали, сославшись на возраст, однако тот настоял и предложил забрать невесту в свой дом, когда она подрастет. Отец отметил, что девочка не покидала родительский дом после бракосочетания.

Кроме того, отмечается, что формально брак был бы оформлен в Малайзии только по достижении девочкой возраста согласия.

Как сообщается, свадьба была сыграна в Таиланде, а расследование началось после того, как фотографию с церемонии выложила в сеть одна из жен имама. Если суд признает Че Абдул Хамида виновным, ему грозит до шести месяцев заключения и штраф в 247 долларов.

Ранние браки хоть и запрещены законом, распространены в странах Юго-Восточной Азии. По информации Всемирной организации здравоохранения, почти половина браков в регионе заключается с детьми.

Популярное

Все
Талант и чистота помыслов
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Землетрясение магнитудой 7,2 балла зафиксировано в Папуа - …
25 вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском шта…
В ряде штатов США число жертв от серии торнадо возросло до …
МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энерг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]