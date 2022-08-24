Imanbek снялся в сериале

Известный диджей Иманбек Зейкенов стал частью нового веб-сериала под рабочим названием «Завод», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Обладатель престижной статуэтки Грэмми вошел в основной актерский состав.

По информации Salem social media, он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров.

На данный момент Иманбек уже завершил съемки в проекте.

Помимо известного саунд-продюсера в веб-сериале главные роли сыграют знаменитые актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.

Сообщается, что веб-сериал покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса (Кобланды Болат), которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни.

Съемки веб-сериала начались 3 августа и будут идти 22 съемочных дня. Релиз намечен на осень этого года.