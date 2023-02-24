"Имели большой опыт работы и налет часов" – МЧС о погибших в авиакатастрофе

Как отметили в министерстве, экипаж Ми-8 состоял из сотрудников высокой квалификации.

Фото пресс-службы МЧС РК

Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов на брифинге в ведомстве озвучил подробности авиакатастрофы, произошедшей накануне в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Вчерашний день стал для нашей системы трагическим. В один день мы потеряли сразу четверых наших коллег – хороших друзей, опытных и высокопрофессиональных сотрудников. Вместе с тем, также во время авиационного происшествия пострадал ведущий инженер Казавиаспаса и представитель Казтрансойла», - сказал Иманкулов.

Среди погибших: командир воздушного судна Довлетбай Канатов, второй пилот Владимир Афанасьев, борт-механик Сиязбек Андосов и инженер Жардем Доскалиев.

Инженер АО «Казавиаспас» Сергей Щеглов и линейный трубопроводчик АО «Казтрансойл» С. Ергалиев с различными травмами были доставлены в городскую многопрофильную больницу Уральска.

«Экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов», - отметил спикер.

Напомним, 23 февраля в 54 км от Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

Полет выполнялся по заявке АО «Казтрансойл» по облету магистрального нефтепровода «Узень - Атырау - Самара».

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл". На месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, их госпитализировали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала список погибших в авиакатастрофе.

Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК и работники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.