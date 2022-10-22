Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области

На алтаре свободы

Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили преподаватели Северо-Казахстанского университета совместно с сотрудниками областного архива.

5 тыс. военнопленных, более 2 тыс. «кулаков» и свыше 130 тыс. депортированных – все они жерт­вы несправедливого сталинского режима. Такие данные огласил ректор СКУ им. Манаша Козыбаева Ерлан Шуланов на рес­публиканском семинаре «Северный Казахстан на рубеже веков: история и современность». Семинар проводился в рамках реализации Указа Главы государства «О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».

Директор Института истории и этнологии им. Шокана Уалиханова, доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов отметил, что День Республики – 25 октября – имеет важное значение для полиэтнического народа Казахстана, именно он приблизил День Независимости 16 декабря.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова напомнила, что в 2020 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил соз­дать государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Кандидат исторических наук, сотрудник Казахского национального университета им. аль-Фараби Гульнар Муканова сообщила, в частности, об исследовании жизни уроженца Северного Казахстана Смагула Садуакасова, который за свои убеждения подвергся репрессиям.