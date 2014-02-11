Имена малышам дала бабушка

Имена мальчишкам – Аман, Есен и Журсын – придумала бабушка Гульжан-апа. «Пусть будут живы-здоровы!» – так звучат имена в переводе на русский язык, если сложить их воедино. Пусть сбудется благословение бабушки, у которой, к слову, 12 детей, 40 внуков и 11 правнуков.

Не скрывает радости и отец Канат Орынбеков. Теперь у его 14-летней Диляры, 13-летнего Диаса и 7-летнего Асылжана сразу трое братишек. Одно тревожит: выдержит ли старенькая иномарка, на которой он таксует, ведь отныне работать придется не покладая рук. Поддержать многодетных родителей пообещал аким Тараза Нуржан Календеров. Побывав в гостях у Каната и Айнур, он подарил семье детские кроватки и телевизор.

Стоит отметить, что в 2013 году тройни появились в трех жамбылских семьях.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

фото Виктора Барбаша