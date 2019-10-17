​Имена на все времена

В Москве наши соотечественники блистательно выступили в Музее Н. Ермоловой, где состоялся Вечер вокальной музыки. В программе прозвучали арии из опер Пуччини, Верди, Бизе, Чилеа. Особый интерес у публики вызвали произведения Абая и современных казахстанских композиторов. Свою толику теп­ла и таланта подарили слушателям также концертмейс­тер, лауреат международных конкурсов Наталья Пешехонова, скрипачка из Ярославля Яна Попова и ведущая концерта Виолетта Жеурова.

Событием для ценителей музыки стало выступление знаменитого казахстанского тенора Куата Багисбекова в Культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Да и для самого Куата оно было волнительным. Ведь после окончания магистратуры Казахской национальной консерватории им. Курмангазы он проходил обучение в Творческой школе вокального мастерства Елены Образцовой, что стало важным этапом огранки его мастерства. Есть и еще одно не менее важное обстоятельство – в нынешнем году великой оперной певице Елене Образцовой исполнилось 80 лет. И данью памяти примадонне сцены стало выступление ее талант­ливого ученика.

Особенно вдохновенно в этот день звучали шедевры мировой и казахской классики, арии и дуэты из опер, камерные вокальные сочинения Верди, Моцарта, Пуччини, Чайковского, а также Абая, казахстанского композитора Балнур Кадырбек и других.

Этот необычный музыкальный венок полностью отвечал названию концерта Viva Musica. Тепло и задушевно исполнила казахские народные песни Дина Атамкулова (сопрано). А когда зазвучала «Көзімнің қарасы», ее подхватил зал, где присутствовало немало студентов, обучаю­щихся в Санкт-Петербурге, и казахстанцев, живущих здесь, представителей диаспоры.

По словам Куата Багисбекова, в Санкт-Петербурге, культурной столице России, особая атмосфера и особая публика, которая любит искусство и особенно ценит академичес­кую музыку.

А в том, что в России с удовольствием слушают казахскую музыку и ждут выступ­лений наших артистов, есть заслуга и самого Куата Багис­бекова, которого хорошо знают в братской стране. Впервые он побывал в Москве в 1997 году, когда выступал на конкурсе «Утренняя звезда», где стал лауреатом. Сегодня имя талантливого певца, победителя многочисленных международных конкурсов хорошо известно как на родине, так и в Англии и Греции, Германии и Турции, Южной Корее и Литве, ОАЭ…

В прошлом году с большим успехом прошел его сольный концерт в Музее Федора Шаляпина. В нынешнем Куат с Диной привезли в Россию новую прог­рамму, своеобразным музыкальным презентом которой стали редко исполняемые произведения Абая, в частности песня «Біреуден біреу артылса».

В репертуаре Куата – музыка разных стилей и эпох. И, как отмечают слушатели, его тенор незабываем и обладает магическим воздействием. Сам же певец неустанно работает над повышением мастерства и считает, что его главная миссия – знакомить публику в разных странах с казахской музыкой, которая занимает достойное место в сокровищнице мирового искусства.

Концерты наших соотечест­венников в Москве и Санкт-Петербурге состоялись при поддержке Генерального консульства РК в России.