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Именем убитого российского посла назовут улицу в Анкаре
Имя российского посла Андрея Карлова будет увековечено в Турции, в честь него назовут улицу в Анкаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.ru.

"Меня вчера проинформировал по телефону премьер-министр Турции об увековечивании имени Андрея Карлова. В частности, где находится посольство РФ в Анкаре, имеется в виду переименовать ее в улицу Андрея Карлова", – заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Премьер-министр также хотел бы выразить свои глубокие соболезнования вам, МИД РФ и всему российскому народу", – добавил Чавушоглу.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

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