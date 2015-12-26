Ими гордится полиция Статьи Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Эта награда приказом министра внутренних дел присвоена им за спасение человека.

Не знаю, какие число и месяц появления на свет значатся в удостоверении личности петропавловца Владимира Абишева, но вот то, что 22 декабря 2014 года он считает своей второй датой рождения – это точно, тогда полицейские в буквальном смысле вернули его к жизни.



В ту ночь Владимир, возвращаясь из гостей, решил срезать путь от поселка Заречного до Петропавловска, напрямую направившись через Ишим – и когда до противоположного берега оставалось не больше десятка метров, вдруг провалился в прорубь. К счастью, оказавшись в ледяной купели, Владимир смог сделать единственное, на что был в силах: мобильный телефон еще работал, и он позвонил другу, который незамедлительно набрал номер 102.



Получив из центра оперативного управления ДВД сообщение о том, что ориентировочно возле парка Победы тонет мужчина, Кыдырмин и Жамалатдинов прибыли к месту происшествия раньше других патрулей. Вот когда обоим пригодилась отменная физическая подготовка и смелость: надо было дотянуться до потерявшего сознание мужчины, доставить его до берега, там поднять по вертикальной круче... И у них все получилось.



К слову, и командиры, и товарищи по службе, говоря о героях, в первую очередь отмечают выдержку, умение держать себя в руках при любых обстоятельствах.

Илдар, младший в семье, со школьной скамьи мечтал работать полицейским, считал, что эта профессия поможет ему, в том числе стать надежной опорой родителям и двум старшим сестрам. Руслан до армии окончил строительно-экономический колледж. Демобилизовавшись, пошел служить в полицию, уважая мечту отца о погонах на плечах сына.

Между прочим, практически на том же месте Кыдырмин, тогда еще старший сержант, в апреле 2011 года спас другого утопающего. Точно так же, не приняв во внимание, что обрывистый берег означает возле него стремнину.



В тот раз на берегу было множество людей, однако зеваки принялись... снимать происходящее на камеры мобильников. Снимали, как затягивало бедолагу под лед. Как прибежавший на крики полицейский, ни секунды не раздумывая, бросился в воду. Наверное, немало этих роликов по горячим следам появилось в соцсетях, набрав лестное количество просмотров. Только, согласитесь, чести авторам от того не прибыло, скорее, наоборот. Честь – тому, кто, исполнив служебный и человеческий долг, после никак не стал выпячивать себя.

