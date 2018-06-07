​Ими гордится страна

Вопросы сохранения и исследования культуры немцев, проживающих на территории нашей страны, а также укрепления сот­рудничества между Казахстаном и Германией обсуждены на научно-практической конференции под эгидой АНК. Инспектор по международному сотрудничеству Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Галымжан Махан озвучил приветствие заместителя Председателя АНК – заведующего Секретариатом АНК Леонида Прокопенко к ее участникам.

«Сегодня в нашей стране проживают 180 тысяч немцев, они являются неотъемлемой, органичной частью единого народа Казахстана, – отмечается в документе. – В 1994 году Главой государства Нурсултаном ­Назарбаевым в Алматы был открыт «Немецкий дом», который стал центром самоорганизации этноса и сегодня является важным связующим элементом в межгосударственных отношениях Казахстана и Германии».

Леонид Прокопенко также акцентировал внимание на роли общественного фонда «Возрож­дение», под эгидой которого в республике работает 21 регио­нальное общество немцев Казахстана. Совместно с фондом в Казахстане популяризацией немецкого языка и традиций занимаются республиканский немецкий драматический театр и газета Deutsche Allgemeine Zeitung.

– Герольд Бельгер, писатель-публицист, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, заслуженный работник культуры Казахстана, в одном из интервью признался, что вся его жизнь, творчество, думы, дела и надежды всегда были связаны с Казахстаном – страной, где он обрел Родину. Он не нуждается в особом представлении. Это – казахстанский немец, одинаково в совершенстве владевший немецким, казахским и русским языками, искренне убежденный в том, что знать язык – значит постичь душу народа, – подчерк­нул в своем приветствии Леонид Прокопенко.

Жизни и деятельности Герольда Бельгера посвящена одна из четырех книг, выпущенных при поддержке фонда «Возрождение» в серии «Жизнь замечательных людей». Также увидели свет книги о заслуженном тренере СССР и Казахстана Эдуарде Айрихе, докторе сельскохозяйственных наук, академике Эрвине Госсене и выдающемся ученом в области физики и высоких энергий Эрнсте Боосе.

– Для всех нас, и прежде всего молодежи, знакомство с жизнью и творчеством таких удивительных личностей может стать примером и стимулом в процессе самоутверждения и личностного роста, барометром и ориентиром в современном сложном, динамичном и глобализирующемся мире, – отмечалось в приветственном слове Леонида Прокопенко.

Депутат Мажилиса Парламента, председатель попечительского совета общественного фонда «Возрождение» Альберт Рау отметил, что ключевая тема международной конференции – роль личностей казахстанских немцев в судьбе страны с 1941 года и по настоящее время.

– Данная конференция «родилась» из идеи написания книг в серии «Жизнь замечательных людей» о выдающихся немцах Казахстана, – рассказал он. – И сегодня мы встречаемся здесь в том числе для того, чтобы обсудить тему следующих произведений, посвященных представителям немецкого этноса, вносящим весомый вклад в развитие современной казахстанской экономики и политики.

Как отметили участники конференции, в новой серии ожидается выход биографий казахстанских ученых, врачей, педагогов, руководителей крупных компаний, заводов и крестьянских хозяйств. Среди них – заслуженный врач Казахской ССР Виктор Финк, кандидат исторических наук Владимир Ауман, журналист и автор телепрограмм на немецком языке Роза Штайнмарк, организатор и руководитель ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр и другие.

Также в рамках конференции состоялась выставка «Немцы Казахстана», посвященная деятельности видных представителей немецкого этноса, проживавших и сегодня живущих и работающих в Казахстане.