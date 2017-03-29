Импичмент президенту не повлияет на взаимоотношения Казахстана и Кореи – посол

Политика
Талгат Исенов
Посол Казахстана в Южной Корее Дулат Бакишев охарактеризовал взаимоотношения между двумя странами в нынешний период, передает Kazpravda.kz.

"Импичмент президенту (Южной Кореи) никак не повлияет на двусторонние отношения, поскольку сейчас премьер-министр страны исполняет обязанности президента. В ближайшее время будут выборы. Министерство иностранных дел Кореи заверило нас, что не будет проблем ни с Казахстаном, ни с другими государствами", – заявил Бакишев на брифинге в Астане.

Напомним, что в Корее был объявлен импичмент ее прежнему президенту Пак Кын Хе, с которой в прошлом году в рамках своего официального визита провел встречу Нурсултан Назарбаев. Причиной отстранения Пак Кын Хе от власти стало подозрение в попустительстве ею коррупционных преступлений. Отстранение Хе от власти корейцы встретили массовым ликованием.

Сейчас и.о. президента в этой стране является Хван Геан.

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