Общество
Имплантацию кардиовертера-дефибриллятора впервые провели в Мангистау
Сулейменов Азамат
корреспондент

В Мангистау врачи-аритмологи впервые провели имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Специалисты про­оперировали 62-летнего мужчину с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» и аортокоронарным шунтированием в анамнезе, рассказали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы. При поступлении больной жаловался на боли при дыхании. В ходе обследования медики выявили снижение кровотока на 16%, а также аритмию. Пациенту назначили операцию по имплантации трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора.

– Основная функция устройства – усиление кровотока. При угрозе остановки сердца дефибриллятор активируется вне зависимости от времени приезда скорой помощи. Проще говоря, перезапускается работа сердца, – пояснил врач-аритмолог Мангистауской областной больницы Курбанали Сабдинов.

Ассистировал коллеге врач клинической больницы № 7 г. Алматы Канат Ергешов. Он пояснил, что кардиовертер-дефибриллятор – устройство, представляющее собой небольшой электронный блок, имплантируе­мый в область груди. Оно имеет небольшой размер и будет служить долгие годы.

Врачи констатировали, что операция по вживлению кардиовертера-дефибриллятора прошла успешно. Перенесший процесс имплантации устройства пациент переведен в палату.

По словам Курбанали Сабдинова, синдром сердечной недостаточности довольно часто диагнос­тируемое заболевание, а в областной больнице каждый месяц проводят не менее 15 операций по устранению аритмии сердца. До конца года в лечебном заведении запланировано еще 18 операций с использованием аппарата Rivacor-5, предназначенного для лечения пациентов с такими диагнозами, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, стенокардия. Ожидается, что эти услуги пациенты получат в рамках программы Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Популярное

Все
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше человек, чем признает официальная статистика
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему вместо предупреждения паводка в Казахстане с ним каждый год мужественно борются?
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
Как должен измениться госаппарат Казахстана из-за новых реформ Токаева
​​​​​​​Себе на уме, или Почему болезнь Альцгеймера грозит каждому
В центре реформ – интересы каждого казахстанца
Вернулись к допандемийному уровню
​​​​​​​Безбумажная среда и цифровизация
​​​​​​​Без регламента нет порядка
​​​​​​​Уроки пандемии
Потенциал растущего спроса
Порядок прежде всего
​​​​​​​Пока саранча не налетела
​​​​​​​Мнения избирателей услышаны
​​​​​​​Один на один с болью
Слагаемые успешного сева
Не словами, а делами
​​​​​​​Совершенствуя законодательство
​​​​​​​Перезапуск сердца
17 апреля 2022
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане
Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре
Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)
Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токаев подписал указ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
16 апреля 2022
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Читайте также

Общество
Новые поправки в области прав человека приняли в Казахстане…
Общество
Новые правила медико-социальной экспертизы лишены здравого …
Общество
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
Общество
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше челове…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021