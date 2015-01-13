Имплантаты спинного мозга позволят парализованным ходить

Устройство, стимулирующее деятельность спинного мозга, разработали швейцарские ученые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Сейчас в медицине используют пластины, вызывающие повреждения костных тканей.
"В настоящее время эта функция недоступна из-за жестких, неестественных для человека устройств, которые фиксируются в позвоночнике и в конечном счете приводят к повреждениям костных тканей или нагноению в нервной ткани с течением времени. Но совсем скоро швейцарские исследователи могут решить эту проблему раз и навсегда. Разработанное ими устройство – имплантат e-Dura – сочетает в себе гибкие электроды (из платины и кремния), золотые электронные треки и жидкостные микроканалы, которые могут как обеспечить электрические импульсы, так и имитировать движения позвоночника, избегая трения", – говорится в материале json.tv.
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В материале отмечается, что имплантат уже успешно апробирован на парализованных крысах, которые могут ходить благодаря новым устройствам уже через несколько недель после операции. На данный момент крысы живут с инородными телами уже более двух месяцев и чувствуют себя великолепно.
По мнению швейцарских ученых, говорится в сообщении, потребуется время, прежде чем электронные имплантаты e-Dura доберутся от исследовательских центров до больниц, но с учетом сказанного, потенциал технологии простирается далеко за пределы лечения травм спинного мозга.
Как утверждают разработчики, подобные имплантаты могут лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона, не говоря уже о том, что способны убирать хроническую боль. "Это не лекарство от всех болезней, но, строго говоря, технология позволит многим людям восстановить подвижность без осложнений или необходимости прибегать к внешним устройствам, таким как экзоскелеты", – говорят они.