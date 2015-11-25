​Импорт проверят на «честность»

С начала 2011 года объемы ввозимого на территорию Казахстана иранского цемента вырос­ли в 6 раз и составили в 2014-м 241 150 тонн. Данная ситуация с учетом низкой стои­мости импор­тируемого товара оказывает существенное влияние на конкурентоспособность продукции казахстанских производителей и создает угрозу нанесения серьезного ущерба всей отечественной цементной промышленности.

По итогам заседания Министерству национальной экономики совместно с Министерством по инвестициям и развитию поручено провести проверки в отношении субъектов, занимающихся импортом и реализацией цемента иранского производства, на предмет наличия сертификатов, соответствия маркировки требованиям национального законодательства.

Министерство финансов совместно с Министерством по инвестициям и развитию должны в месячный срок провести работу по правомерности представленных импортерами документов, подтверждающих соответствие ввезенной продукции, и принять меры по недопущению импорта цемента без наличия сертификатов соответствия.

Бакытжан Сагинтаев также поручил госорганам принять меры в отношении импортеров и реализаторов контрафактных аккумуляторов и кабельно-проводниковой продукции.