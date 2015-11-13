Импортозамещение в РК: производство коксобрикета запущено в Караганде
Жания Уранкаева
В Караганде состоялось официальное открытие завода по производству металлургического коксобрикета – ТОО "Рентан", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Казахстанские ученые, для круглосуточной плавки стали и чугуна, придумали топливо, состоящее из коксовой пыли, которую формируют в брикеты. Их можно использовать в литейных цехах, где заявлены высокие требования к коксу.
"Сегодня мы можем видеть успешную реализацию проекта. От момента идеи до реализации проекта прошло 6 лет. С помощью Центра коммерциализации технологий удалось достичь определенного результата. И сегодня мы становимся свидетелями того, как разработки переходят в практическую плоскость, и уже сегодня мы можем увидеть готовый продукт для нашего металлургического производства, востребованного на нашем рынке. Желаем успешного продолжения развития проекта и поздравляем с запуском", – сказал начальник управления промышленности акимата Караганды Толеген Игембаев на церемонии открытия нового производства.
Отметим, что на сегодняшний день потребность Казахстана в коксе составляет 150 тыс. тонн в год. Карагандинский завод на начальном этапе своего производства может давать 2 000 тонн в год высококачественного коксобрикета.
"Для производства одного коксового брикета требуется 400 граммов сырого шубаркольского угля. В составе брикета 400 граммов угля, 10% битума и 10% связующей эмульсии. Сам процесс занимает от 18 до 20 часов. Все упирается в производительность пресса. В рамках финансирования мы приобрели пресс китайского производства. В час он может давать до трех тонн, и это не предел", – отметил автор и руководитель проекта, профессор Василий Ким.
Важность и ценность нового производства заключается в том, что, согласно существующей ситуации в металлургии, импортный российский литейный кокс, при цене около $500 за тонну, имеет прочность в два раза меньше, чем новые отечественные коксобрикеты, имеющие стоимость не более $300 за тонну.
"Основным заказчиком коксобрикетов сегодня выступает Карагандинский литейный завод, на базе которого были проведены опытно-промышленные испытания. Но к нам также поступили предложения и от таких крупных предприятий, как: "Казцинк", "Южполиметалл", – сказал и. о. директора ТОО "Рентан" Александр Ли.
Кроме того, сейчас подготовлена заявка на получение Евразийского патента.
Добавим, что проект профинансирован в рамках грантовой программы ТОО "Центр коммерциализации технологий" при Министерстве образования и науки РК.
В церемонии открытия завода приняли участие представители акимата Карагандинской области, руководство ТОО "Центр коммерциализации технологий", МОН РК, ТОО "Рентан" и эксперты Американского фонда гражданских исследований и развития CDFGlobal.