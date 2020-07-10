Импульс модернизации страны

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Игорь Прохоров

Зримый символ успеха

Решение о переносе столицы из Алматы в центр Казахстана приняли 6 июля 1994 года. В те уже далекие от нас 90-е годы Первому Президенту ­Нурсултану ­Назарбаеву приходилось убеж­дать тех, кто сомневался в необходимости ­этого шага.

Елбасы тогда неоднократно объяс­нял, зачем молодому независимому государству потребовалась новая столица. Стране нужно было дать главную идею развития, поставить огромную перспективную задачу на будущее. Перемещение столицы на север было продиктовано и геополитическими причинами. В книге «В сердце Евразии» Нурсултан Назарбаев отметил: «Этим актом Казахстан мог бы подчеркнуть свою открытость к равноправному сотрудничеству с Севером и Югом, Востоком и Западом».

Акмола имела выгодную в экологическом отношении позицию: чистый, продуваемый ветрами город, расположенный на равнинной местности. Выбор новой столицы отвечал практически всем 32 параметрам международных стандартов: социально-экономические показатели, климат, ланд­шафт, ­сейсмические условия, окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ресурсы. Удобные транспортные коммуникации, пересечение воздушных трасс, железнодорожных и автомобильных магистралей. Наконец, стране нужен был зримый символ успеха. Первый Президент целенаправленно двигался к ­воплощению этой цели.

И тем не менее сомневающихся в необходимости переноса было достаточно. Нурсултан Назарбаев рассказывал о реакции некоторых депутатов Верховного Совета Казахстана, впервые услышавших об этой идее в 1994 году: «Зал напоминал «немую сцену» Гоголя: испуг, удивление и ­настоящий шок воплотились не в словах, а в образах».

СТРОИТЕЛЬСТВО как драйвер развития

Вопреки мнению многих скептиков, переезд состоялся. И первыми перебрались на новое место работы Президент, Парламент и Правительство.

Новая столица была построе­на в рекордно короткие сроки – в отдельные годы в городе строилось одновременно более 500 крупных объектов. Именно с началом ее строительства произошли положительные сдвиги в социально-экономическом развитии страны. Проявился огромный мультипликативный эффект – за прошедшие годы строительная отрасль Казахстана стала одной из самых передовых и современных в экономике.

Новая столица стала одним из двигателей казахстанской экономики. Когда Астана только начинала строиться, по всей республике сдавалось меньше жилья, чем сейчас в столице. Так, в 1997 году объем введенных в эксплуатацию жилых зданий по республике был равен примерно 1 млн 344 тыс. кв. м. А по итогам 2019 года только в рамках государственной программы «Нұрлы жер», направленной на обеспечение доступности жилья для населения, по республике было сдано в эксплуатацию 13,1 млн кв. м жилья, из них в столице – 1,8 млн кв. м. Строительство в мегаполисах и региональных центрах Казахстана из года в год увеличивает свои масштабы. Лидером отрасли уже четыре года подряд выступает Алматы.

Для успешного развития города функционировала специальная экономическая зона «Астана – новый город». В ней инвесторам-застройщикам предоставляли земельные участки с необходимой инфраструктурой, льготный налоговый режим, который включал в себя освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущест­во после ввода в эксплуатацию объекта, таможенных пошлин при импорте товаров, материалов и оборудования, полностью используемых в процессе строи­тельства, а также при импорте сырья для производства.

Что немаловажно, столица начинала строиться за счет привлечения средств инвесторов, а не доходов республиканского бюджета. Было время, когда экономика страны не располагала возможностями финансировать столицу. Получилось наоборот, строительство столицы стало локомотивом развития страны!

МОДЕРНИЗАЦИЯ в широком контексте

По словам Юлии Кучинской, директора Института общест­венной политики партии «Nur Otan», подписание указа об объяв­лении города Акмолы столицей Республики Казах­стан совпало со стартом второго этапа модернизации страны. 10 октября 1997 года Нурсултан
Назарбаев выступил перед народом с Посланием «Казахстан-2030: процветание, безо­пасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». В нем было представлено стратегическое видение развития страны. Для реализации поставленных задач требовались дух свободы, новаторства, перемен, вера в свои силы и успех страны. И новая столица стала местом притяжения для амбициозных, активных, инициативных, талант­ливых, прогрессивных граждан.

В результате, как отмечает Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев, известная всему миру «модель Назарбаева», или стратегия «Казахстанский путь», берет начало именно с главного города нашей страны, возведенного по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По задумке Нурсултана ­Назарбаева, одна из ключевых задач строительства новой столицы – дать импульс развитию Казахстана и всем его городам. С потерей статуса главного города Алматы продолжил развиваться как финансовый, экономический центр государства. Позже было принято решение о стимулировании развития крупных агломераций на юге и западе страны. Сейчас успешно и достаточно быстро реа­лизуется программа развития города Туркестана, создана новая Туркестанская область.

– Таким образом, – продолжает Юлия Кучинская, – отказ от концепции «тотальной столицы», доминирующей во всех сферах общественной жизни, создание новых точек роста в разных регионах страны позволили выстроить эффективный баланс региональных интересов, систему сдержек и противовесов. Были заложены новые принципы взаимодействия между регионами, принципы достойного управления и социальной справедливости.

По ее словам, можно с уверен­нос­тью сказать, что выбранная стратегия строительства и развития, философия перемен в жизни всей страны, а не только столицы способствовали воспитанию новых ценностей казах­станцев. Все, чего достигла столица и наша страна в целом за годы независимости, – это результат огромных усилий Первого Президента. Под руководством Елбасы наше государство в кратчайшие сроки сумело построить открытую, динамично развивающуюся экономику, органично интегрироваться в мировое хозяйство. Экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии, вторая экономика постсоветского пространства. Экономический рост приобрел устойчивый характер.

Разнообразие столичной архитектуры, сочетание футуризма и традиционности, креатива и классики, многочисленные высотные здания, с одной стороны, указывают на стремление стать экономическим и политическим центром Центральной Азии, с другой – подчеркивают идеологию евразийства. Столица стала ярким примером открытости соз­нания, инновационного мышления, модернизации всей страны.

Таким образом, перенос столицы стал мощным инструментом подъе­ма национального самосознания, конструирования будущего образа страны, символом поступательного развития и эволюционных перемен.

Смена столицы – это очень серьезное предприятие, требующее решительности и силы воли политиков. Большинство лидеров боится финансовых, логистических и политических потерь. Есть немало примеров провала переноса столиц и превращения их в памятники грандиозных, но нереализованных идей.

Стратегическое видение, твердость духа, высокий уровень ответственности и последовательность Елбасы позволили успешно построить новый город. Сегодня Нур-Султан – это визитная карточка нашей страны. Новая столица позволила показать мировому сообществу и в первую очередь самим себе на что способен независимый Казахстан.

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