Импульс модернизации страны Статьи 10 июля 2020 г. 9:20 46 Игорь Прохоров Зримый символ успехаРешение о переносе столицы из Алматы в центр Казахстана приняли 6 июля 1994 года. В те уже далекие от нас 90-е годы Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву приходилось убеждать тех, кто сомневался в необходимости этого шага.Елбасы тогда неоднократно объяснял, зачем молодому независимому государству потребовалась новая столица. Стране нужно было дать главную идею развития, поставить огромную перспективную задачу на будущее. Перемещение столицы на север было продиктовано и геополитическими причинами. В книге «В сердце Евразии» Нурсултан Назарбаев отметил: «Этим актом Казахстан мог бы подчеркнуть свою открытость к равноправному сотрудничеству с Севером и Югом, Востоком и Западом». Акмола имела выгодную в экологическом отношении позицию: чистый, продуваемый ветрами город, расположенный на равнинной местности. Выбор новой столицы отвечал практически всем 32 параметрам международных стандартов: социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмические условия, окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ресурсы. Удобные транспортные коммуникации, пересечение воздушных трасс, железнодорожных и автомобильных магистралей. Наконец, стране нужен был зримый символ успеха. Первый Президент целенаправленно двигался к воплощению этой цели. И тем не менее сомневающихся в необходимости переноса было достаточно. Нурсултан Назарбаев рассказывал о реакции некоторых депутатов Верховного Совета Казахстана, впервые услышавших об этой идее в 1994 году: «Зал напоминал «немую сцену» Гоголя: испуг, удивление и настоящий шок воплотились не в словах, а в образах». СТРОИТЕЛЬСТВО как драйвер развитияВопреки мнению многих скептиков, переезд состоялся. И первыми перебрались на новое место работы Президент, Парламент и Правительство.Новая столица была построена в рекордно короткие сроки – в отдельные годы в городе строилось одновременно более 500 крупных объектов. Именно с началом ее строительства произошли положительные сдвиги в социально-экономическом развитии страны. Проявился огромный мультипликативный эффект – за прошедшие годы строительная отрасль Казахстана стала одной из самых передовых и современных в экономике. Новая столица стала одним из двигателей казахстанской экономики. Когда Астана только начинала строиться, по всей республике сдавалось меньше жилья, чем сейчас в столице. Так, в 1997 году объем введенных в эксплуатацию жилых зданий по республике был равен примерно 1 млн 344 тыс. кв. м. А по итогам 2019 года только в рамках государственной программы «Нұрлы жер», направленной на обеспечение доступности жилья для населения, по республике было сдано в эксплуатацию 13,1 млн кв. м жилья, из них в столице – 1,8 млн кв. м. Строительство в мегаполисах и региональных центрах Казахстана из года в год увеличивает свои масштабы. Лидером отрасли уже четыре года подряд выступает Алматы.Для успешного развития города функционировала специальная экономическая зона «Астана – новый город». В ней инвесторам-застройщикам предоставляли земельные участки с необходимой инфраструктурой, льготный налоговый режим, который включал в себя освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущество после ввода в эксплуатацию объекта, таможенных пошлин при импорте товаров, материалов и оборудования, полностью используемых в процессе строительства, а также при импорте сырья для производства.Что немаловажно, столица начинала строиться за счет привлечения средств инвесторов, а не доходов республиканского бюджета. Было время, когда экономика страны не располагала возможностями финансировать столицу. Получилось наоборот, строительство столицы стало локомотивом развития страны!МОДЕРНИЗАЦИЯ в широком контекстеПо словам Юлии Кучинской, директора Института общественной политики партии «Nur Otan», подписание указа об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан совпало со стартом второго этапа модернизации страны. 10 октября 1997 года Нурсултан Назарбаев выступил перед народом с Посланием «Казахстан-2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». В нем было представлено стратегическое видение развития страны. Для реализации поставленных задач требовались дух свободы, новаторства, перемен, вера в свои силы и успех страны. И новая столица стала местом притяжения для амбициозных, активных, инициативных, талантливых, прогрессивных граждан.В результате, как отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, известная всему миру «модель Назарбаева», или стратегия «Казахстанский путь», берет начало именно с главного города нашей страны, возведенного по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.По задумке Нурсултана Назарбаева, одна из ключевых задач строительства новой столицы – дать импульс развитию Казахстана и всем его городам. С потерей статуса главного города Алматы продолжил развиваться как финансовый, экономический центр государства. Позже было принято решение о стимулировании развития крупных агломераций на юге и западе страны. Сейчас успешно и достаточно быстро реализуется программа развития города Туркестана, создана новая Туркестанская область.– Таким образом, – продолжает Юлия Кучинская, – отказ от концепции «тотальной столицы», доминирующей во всех сферах общественной жизни, создание новых точек роста в разных регионах страны позволили выстроить эффективный баланс региональных интересов, систему сдержек и противовесов. Были заложены новые принципы взаимодействия между регионами, принципы достойного управления и социальной справедливости.По ее словам, можно с уверенностью сказать, что выбранная стратегия строительства и развития, философия перемен в жизни всей страны, а не только столицы способствовали воспитанию новых ценностей казахстанцев. Все, чего достигла столица и наша страна в целом за годы независимости, – это результат огромных усилий Первого Президента. Под руководством Елбасы наше государство в кратчайшие сроки сумело построить открытую, динамично развивающуюся экономику, органично интегрироваться в мировое хозяйство. Экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии, вторая экономика постсоветского пространства. Экономический рост приобрел устойчивый характер. Разнообразие столичной архитектуры, сочетание футуризма и традиционности, креатива и классики, многочисленные высотные здания, с одной стороны, указывают на стремление стать экономическим и политическим центром Центральной Азии, с другой – подчеркивают идеологию евразийства. Столица стала ярким примером открытости сознания, инновационного мышления, модернизации всей страны.Таким образом, перенос столицы стал мощным инструментом подъема национального самосознания, конструирования будущего образа страны, символом поступательного развития и эволюционных перемен.Смена столицы – это очень серьезное предприятие, требующее решительности и силы воли политиков. Большинство лидеров боится финансовых, логистических и политических потерь. Есть немало примеров провала переноса столиц и превращения их в памятники грандиозных, но нереализованных идей.Стратегическое видение, твердость духа, высокий уровень ответственности и последовательность Елбасы позволили успешно построить новый город. Сегодня Нур-Султан – это визитная карточка нашей страны. Новая столица позволила показать мировому сообществу и в первую очередь самим себе на что способен независимый Казахстан.