Имущество на сумму более 13 млрд тенге арестовала Антикоррупционная служба в 2016 году

Антикоррупционная служба в 2016 году арестовала имущество на сумму более 13 млрд тенге. Такие данные были обнародованы на Коллегии бюро по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz
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Председатель Антикоррупционной службы Кайрат Кожамжаров подчеркнул, что в стране увеличена выявляемость получений взяток и хищений бюджетных средств, а также отметил возросшее в два раза количество направленных уголовных дел в суд, в том числе в форме согласительного производства.
В распространенной информации пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции уточняется, что среди них уголовные дела в отношении бывшего руководства АО "Астана-ЭКСПО-2017", руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Министерства национальной экономики, начальника департамента МВД, руководителей департамента юстиции по Астане, управления здравоохранения Жамбылской области, председателя столичной нотариальной палаты, начальника ДУИС Жамбылской области, руководителей Мангистауского департамента по регулированию естественных монополий и другие.
В качестве еще одного примера была приведена недавно вскрытая системная коррупция в РЭО Южно-Казахстанской области.
"Действовавшая здесь организованная преступная группа – от майоров до полковников из числа руководителей РЭО – занималась длительное время мздоимством, вызывая недовольство среди населения", – говорится в сообщении.
В ходе Коллегии стало известно, что за первые 6 месяцев 2016 года Антикоррупционная служба арестовала имущество на общую сумму свыше 13 млрд тенге, в том числе 700 единиц автотранспорта, 170 объектов недвижимости, более 50 земельных участков и порядка 4 млрд тенге наличными. Все это имущество в последующем перейдет в доход государства.
Кайрат Кожамжаров рассказал, что в вопросах профилактики продолжена работа по формированию у населения нетерпимости к коррупции, и подчеркнул, что повышение уровня доверия населения есть и остается показателем эффективности работы Антикоррупционной службы.
"Проведены встречи с коллективами всех центральных государственных органов и силовых ведомств. Аналогичная работа начата в акиматах и квазигосударственном секторе. Строгое соблюдение законности и антикоррупционных ограничений личным составом определены важным критерием безупречной работы", – заявил глава ведомства.
По итогам Коллегии он дал конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию оперативно-следственной деятельности и предупреждению коррупции.