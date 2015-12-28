По легализации имущества, находящегося на территории РК, в комиссии при местных исполнительных органах и в органы государственных доходов поступило 75 234 заявления (декларации) на легализацию имущества, находящегося на территории республики. Общая сумма составляет 787,9 млрд тенге. При этом будет легализовано 63 004 жилых объекта на 568,7 млрд тенге, а также 32 514 нежилых объектов на сумму 175,2 млрд тенге (в том числе 7 672 коммерческих объекта на 124,6 млрд тенге).
Также к легализации заявлено 25 долей участия в юридических лицах на сумму 4,7 млрд тенге; ценных бумаг на сумму 4,1 млрд тенге; денег на сумму 35,1 млрд тенге.
По данным министерства, легализовано 59 271 объект, ценных бумаг и денег на сумму 469,8 млрд тенге, в том числе денег (посредством представления деклараций) на сумму 17,9 млрд тенге.
Помимо этого, сообщили в Минфине, в органы государственных доходов поступило 39 заявлений (деклараций) на легализацию имущества, находящегося за пределами РК. Эта сумма составила 1 062,9 млн тенге.
Сумма формируется из стоимости 33 жилых объектов (990,9 млн тенге); 3 нежилых объектов (8,3 млн тенге, в том числе 2 коммерческих объектов на сумму 6,1 млн тенге); 3 долей участия в юридических лицах (3,7 млн тенге); ценных бумаг (60,0 млн тенге). В целом, отчитались органы госдоходов, легализовано 39 объектов и ценных бумаг на 1 062,9 млн тенге.
Отмечается, что, по данным отчета Национального банка РК, банками второго уровня по состоянию на 25 января 2016 года открыто 219 счетов на легализацию денег общей суммой 135,4 млрд тенге (в том числе 178 счетов на сумму 80,8 млрд тенге до изменений в законодательство). Из них снято со сберегательных счетов 52,7 млрд тенге, до 1 декабря 2015 года инвестировано в экономику РК 42,1 млрд тенге.