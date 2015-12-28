По легализации имущества, находящегося на территории РК, в комиссии при местных исполнительных органах и в органы государственных доходов поступило 75 234 заявления (декларации) на легализацию имущества, находящегося на территории респуб­лики. Общая сумма составляет 787,9 млрд тенге. При этом будет легализовано 63 004 жилых объекта на 568,7 млрд тенге, а также 32 514 нежилых объектов на сумму 175,2 млрд тенге (в том числе 7 672 коммерческих объекта на 124,6 млрд тенге).

Также к легализации заявлено 25 долей участия в юридических лицах на сумму 4,7 млрд тенге; ценных бумаг на сумму 4,1 млрд тенге; денег на сумму 35,1 млрд тенге.

По данным министерства, легализовано 59 271 объект, ценных бумаг и денег на сумму 469,8 млрд тенге, в том числе денег (посредством представления деклараций) на сумму 17,9 млрд тенге.

Помимо этого, сообщили в Минфине, в органы государственных доходов поступило 39 заявлений (деклараций) на легализацию имущества, находящегося за пределами РК. Эта сумма составила 1 062,9 млн тенге.

Сумма формируется из стои­мости 33 жилых объектов (990,9 млн тенге); 3 нежилых объектов (8,3 млн тенге, в том числе 2 коммерческих объектов на сумму 6,1 млн тенге); 3 долей участия в юридических лицах (3,7 млн тенге); ценных бумаг (60,0 млн тенге). В целом, отчитались органы госдоходов, легализовано 39 объектов и ценных бумаг на 1 062,9 млн тенге.

Отмечается, что, по данным отчета Национального банка РК, банками второго уровня по состоя­нию на 25 января 2016 года открыто 219 счетов на легализацию денег общей суммой 135,4 млрд тенге (в том числе 178 счетов на сумму 80,8 млрд тенге до изменений в законодательство). Из них снято со сберегательных счетов 52,7 млрд тенге, до 1 декабря 2015 года инвестировано в экономику РК 42,1 млрд тенге.