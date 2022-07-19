Фото: polisia.kz
Общество
Имущество завода на 4 млн тенге разворовали в Туркестане

Кладовщик распродал имущество завода на четыре миллиона тенге в городе Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С одного из строительных заводов Туркестана похитили товары почти на четыре миллиона тенге.

В отделе полиции Туркестана создали следственно-оперативную группу для задержания подозреваемых в преступлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался кладовщик завода, которого задержали по месту жительства.

Как выяснилось, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, незаконно продал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.

Данный факт зарегистрировали по уголовной статье «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества», проводится досудебное расследование.

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