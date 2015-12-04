​Имя эпохи

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Присутствовавший на концерте аким Алматы Бауыржан Байбек в приветственном слове отметил, что Абай, подняв своим творчеством казахскую литературу и национальную философию на новый уровень, стал своего рода духовным брендом Казахстана. Несмотря на то что с эпохи Абая прошло немало времени, идеи и мысли его произведений созвучны с современной жизнью.

– Как отметил Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, слова поэта о том, что мы должны «любить каждого как своего родного брата», отражаются в истинном значении сегодняшней толерантности, – подчеркнул Б. Байбек.

В рамках праздничного вечера прозвучали стихотворения, песни и кюи великого казахского поэта в исполнении Бибигуль Тулегеновой, Максата Макулбека, Еркина Шукманова, Фархата Кобеева, Дулата Токанова, Абилахата Еспаева, Шакизады, Рамазана Стамгазиева при участии Данияра Байджуманова, Муслима Амзе, Тлеулеса Курмангалиева, а также Государственного академического симфонического оркестра и Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова.

Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написана книга «Слова назидания» и около двух десятков мелодий. Введя новые стихотворные формы, своим творчеством он оказал большое влияние как на саму казахскую литературу, так и на зарождавшуюся национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков. Сегодня имя великого казахского поэта носят улицы не только в городах и весях Казахстана, но и в Ташкенте, Киеве, Дели, Каире и Берлине.

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