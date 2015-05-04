Имя им – «Легион»

Свежий выпуск
507
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Высокий темп роста популярности характеризовал стритбол и в других регионах страны. Но еще никогда наши энтузиасты баскетбола 3 х 3 не пробивались на высокую международную арену. И этот час настал. В нынешнем году чемпионат мира состоится в июне в Венгрии, и впервые в нем выступит сборная Казахстана. Соперниками наших земляков будут игроки из Германии и Франции, США и Испании, России и Бразилии, Турции и Польши, Грузии, Эстонии и многих других стран.
В минувшее воскресенье в Алматы собрались 11 юниорских (ребята 17–18 лет) команд из различных регио­нов Казахстана. На площадку вышли стритболеры из Астаны, Темиртау, Костаная, Усть-Каменогорска, Тараза, Атырау, Актау, Шымкента, Петропавловска, тремя командами были представлены хозяева.
Все команды – победители областных и городских отборочных турниров, финалисты отборочного чемпионата страны. По условиям состязаний победители получали статус сборной Казахстана и все полномочия на турнир в Венгрию.
– Путевка на чемпионат мира нам нынче не была просто так подарена Международной федерацией баскетбола, Казахстан заслужил ее массовостью стритбола, своими предыдущими турнирами, желанием спортсменов играть и умением организаторов проводить состязания, – рассказал один из основателей Стритбольной лиги Казахстана Асхат Агыбаев. – Вне зависимости от того, кто станет чемпионом, мы будет помогать ребятам готовиться к чемпионату мира. На самом высоком уровне у членов сборной должна быть и физическая, и моральная подготовка, потому что мы в Венгрию едем не просто участвовать, но и побеждать. Хотел бы посоветовать ребятам заранее изучить своих будущих соперников, посмотреть их стиль игры – в Интернете сейчас все это есть.
А еще Асхат Агыбаев сообщил нам вторую сенсационную новость: в 2016 году чемпионат мира по стритболу пройдет в Астане! Так решила FIBA 3 х 3, чьи представители уже побывали в главном городе Казах­стана и сочли возможным доверить организацию мундиаля новому для международной федерации региону, новой стране, нашей новой столице.
...Жаркие баталии на площадке у торгово-развлекательного центра MEGA Almaty завершились победой команды «Легион» (Алматы). В финальном матче хозяева площадки обыграли соперников из Атырау со счетом 21:16.

Популярное

Все
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Проблема нехватки ученических мест решается в регионах
Госслужба на основе компетенций
Героизм под натиском стихии
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Бюджет хронических «болезней»
Евро: Украина и Австрия одержали первые победы
Экс-гендиректор АНПЗ Жусанбаев восстановлен в должности
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
Дело об отмывании 4 млрд тенге: под следствием находится 41 работник райотдела образования
Детские пансионаты с религиозным уклоном ликвидировали в Актобе
Склад с аммиачной селитрой горел в Семее
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Больница начинается с приемного покоя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Посевная кампания завершена в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

Условия для развития МСБ все комфортнее
Перемелется – мука будет
Аэропорты подписали соглашения с TIACA
Бороться сообща против коррупции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]