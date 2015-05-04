Имя им – «Легион» Свежий выпуск 507 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Высокий темп роста популярности характеризовал стритбол и в других регионах страны. Но еще никогда наши энтузиасты баскетбола 3 х 3 не пробивались на высокую международную арену. И этот час настал. В нынешнем году чемпионат мира состоится в июне в Венгрии, и впервые в нем выступит сборная Казахстана. Соперниками наших земляков будут игроки из Германии и Франции, США и Испании, России и Бразилии, Турции и Польши, Грузии, Эстонии и многих других стран.

В минувшее воскресенье в Алматы собрались 11 юниорских (ребята 17–18 лет) команд из различных регио­нов Казахстана. На площадку вышли стритболеры из Астаны, Темиртау, Костаная, Усть-Каменогорска, Тараза, Атырау, Актау, Шымкента, Петропавловска, тремя командами были представлены хозяева.

Все команды – победители областных и городских отборочных турниров, финалисты отборочного чемпионата страны. По условиям состязаний победители получали статус сборной Казахстана и все полномочия на турнир в Венгрию.

– Путевка на чемпионат мира нам нынче не была просто так подарена Международной федерацией баскетбола, Казахстан заслужил ее массовостью стритбола, своими предыдущими турнирами, желанием спортсменов играть и умением организаторов проводить состязания, – рассказал один из основателей Стритбольной лиги Казахстана Асхат Агыбаев. – Вне зависимости от того, кто станет чемпионом, мы будет помогать ребятам готовиться к чемпионату мира. На самом высоком уровне у членов сборной должна быть и физическая, и моральная подготовка, потому что мы в Венгрию едем не просто участвовать, но и побеждать. Хотел бы посоветовать ребятам заранее изучить своих будущих соперников, посмотреть их стиль игры – в Интернете сейчас все это есть.

А еще Асхат Агыбаев сообщил нам вторую сенсационную новость: в 2016 году чемпионат мира по стритболу пройдет в Астане! Так решила FIBA 3 х 3, чьи представители уже побывали в главном городе Казах­стана и сочли возможным доверить организацию мундиаля новому для международной федерации региону, новой стране, нашей новой столице.

...Жаркие баталии на площадке у торгово-развлекательного центра MEGA Almaty завершились победой команды «Легион» (Алматы). В финальном матче хозяева площадки обыграли соперников из Атырау со счетом 21:16.