Имя на граните Свежий выпуск 760 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Незадолго до начала Великой Отечественной войны в Чимкенте организовали аэро­клуб. Вся комсомольская смена токарей свинцового завода, в составе которой был и Сергей Загайнов, увлеклась полетами. На месте нынешней Центральной площади им. Аль-Фараби в то время располагался штаб, а там, где сейчас магазин «Огонек», – стояли ангары с самолетами У-2. Молодежь города с интересом изучала теорию полета, аэронавигацию, штурманское дело. Тогда никто и представить не мог, что через короткое время навыки полетов, полученные в аэроклубе, станут востребованы и всерьез.

Сергею Загайнову, когда началась война, до восемнадцати лет не хватало двух месяцев и одного дня. На фронт его не взяли, но перевели на казарменное положение, как и его несовершеннолетних друзей по аэроклубу. До сих пор в центре города сохранилось саманно-щитовое здание, в котором располагалось общежитие будущих асов. Юные авиа­торы стали интенсивно летать, осваивая полеты в сумерках и темное время суток. Уже в августе из сотни ребят отобрали 12 наиболее успешно освоивших программу и отправили совершенствовать мастерство в Ейское авиационное военно-морское училище им. И. Сталина. Сначала летали на И-16, потом на вооружении появились ЛАГГ-2. Всего же Сергей освоил 12 типов истребителей, пройдя четырехгодичную программу обучения за восемь месяцев. Отрабатывали технику пилотирования и ведения воздушных боев, учились стойкости и самообладанию. То, что было привычным в учении, применить в настоящем бою оказалось не так-то просто.

Сергея Загайнова и еще двоих курсантов распределили на Черное море. В то время как раз шли бои за Новороссийск. Их командир Константин Алексеев, получивший затем звание Героя Советского Союза, щадил молодое пополнение, беспокоясь, чтобы не погибли в первом же бою. Естественно, что парни рвались в бой, не желая ограничиваться дежурствами на земле, но почти месяц им пришлось ждать свои первые боевые вылеты.

Сергей Никонович на всю жизнь запомнил один из первых своих боевых вылетов, в который отправился со своим другом Мишей Смоляком. Только взлетели, а тут раз – и ракета в небо взмыла. Оказалось, что со стороны Майкопа на высоте 8 тыс. метров летит навстречу немецкий разведчик. Поднялись молодые летчики на высоту восемь с половиной тысяч метров – и прямо перед ними внизу «юнкерс-88» летит. Страх буквально сковал все тело. Когда приблизились метров на пятьсот, нацелились в него из пушки, стараясь делать все, как учили по теории. Тут же развернулись на второй круг. От «юнкерса» дым валит столбом, но он сумел продолжить полет, а молодым летчикам и в голову не пришло винтом его поддеть и сбить – растерялись, не сообразили.

Потом, естественно, были у Сергея Загайнова сбитые самолеты. Как-никак на его счету 76 боевых вылетов! Но тот упущенный «юнкерс-88» преследовал его не одно десятилетие после войны. Иногда во сне даже хотелось исправить оплошность того начинающего летчика морской авиации и точным движением сбить вражеский самолет, да не получалось. Точно так же, закрыв глаза, фронтовик явственно представлял и день 23 января 1944 года. Снег, буран, все вокруг покрыто дымчатой пеленой, никаких тебе ориентиров для взлета, земля и небо слились воедино. А еще и полоса, отутюженная катком на выкорчеванных виноградниках, предательски сырая; и машина вязнет, не позволяя оторваться от земли. В воздух взмыла только половина из шести истребителей, остальные так и застряли в мякине. Поднялись над тучами, а там уже облака перистые, и небо ясное. Хорошо видно, как со стороны Керчи армада «юнкерсов» приближается. На троих три пушки и шесть пулеметов, но летчики смело атакуют противника. С первого захода подбили одну машину. А тут на подмогу фашистам еще несколько «мессеров» подоспели. Проанализировав ситуацию, пилоты, связавшись по рации, решили выходить из боя. Тут-то и разорвались в кабине Сергея Загайнова два снаряда. Первый попал в приборную доску и повредил панель управления, а осколки второго нанесли тяжелые ранения в голову. В глазах засверкали сине-зеленые огоньки, и сознание отключилось. Уже спустя время Сергей Никонович узнает, что его боевые товарищи сопровождали его истребитель практически до земли. На их глазах машина рухнула и взорвалась. А спустя сутки на место падения отправляли самолет-разведчик, пилот которого обследовал остатки самолета, но не нашел ни одежды, ни документов Загайнова. В полку решили, что он сгорел дотла. Родителям в Чимкент командование отправило личные вещи и военный мундир пилота, похоронку и теплые слова благодарности за воспитание мужественного сына.

Никому и в голову тогда не могло прийти, что пилоту просто повезло. Взрывной волной его отбросило на безопасное расстояние от горящей машины. Второй удачей было то, что самолет упал на полоску, занятую десантом черноморских матросов. Они-то и подобрали летчика, переправив вместе с ранеными солдатами на самолете в госпиталь. Кроме тяжелейшего ранения головы, он получил сильнейшие ожоги, сгорели все документы. Почти месяц пролежал под Краснодаром в госпитале в статусе неизвестного солдата, практически не приходя в сознание. По обрывку погона медперсонал смог установить только воинское звание – лейтенант морской авиации. Да и потом ничего вразумительного о себе сказать не мог, не помнил ни имени, ни места службы.

Помог случай. Однажды, сидя на кровати, увидел, как по коридору на каталке провезли раненого бойца, лицо которого перевернуло все сознание военного летчика. Он тут же попросил сестру завезти его к себе в палату. Первым Сергея Никоновича узнал заместитель командира эскадрильи Николай Морозов, по воле случая оказавшийся в этом же госпитале. Это помогло установить личность Сергея Загайнова и восстановить его документы. После этого он заметно повеселел и быстро пошел на поправку. Вскоре даже стал проситься на фронт, рвался в небо, хотя врачи из госпиталя никак не хотели отпускать, настаивая на продолжении лечения в санатории. Через неделю С. Загайнов сбежал оттуда. Тогда командование решило премировать его поездкой домой, от которой никак не удалось отвертеться.

Дал летчик отцу телеграмму, дескать, прибываю тогда-то, встречайте. Когда из поезда вышел, отец тут же на перроне упал в обморок. Оказалось, что незадолго до этого родители похоронку на Сергея получили, панихиду справили, а тут вот он – живой…

Отправляя телеграмму, он не стал подписываться под текстом, вот домашние и решили, что на побывку едет Степан или Василий – братья Сергея, точно так же, как и он отправившиеся на фронт в самом начале войны.

Великая Отечественная война для Сергея Загайнова закончилась только в 1948 году. Его полк стоял в Болгарии, Румынии. Жизнь без неба казалась немыслимой. Пытался затем устроиться в гражданскую авиацию, но на медкомиссии врачи только ужаснулись, что после такого ранения он вообще садился в кабину пилота. Неудивительно, что его внесли в списки погибших и даже имя начертали на обелиске в Севастополе. Узнал об этом Сергей Никонович спустя многие десятилетия, в начале 80-х годов прошлого столетия. И тут же решил побывать у памятника, на котором увековечено его имя. Действительно, информация, которую он получил от юных следопытов средней школы № 11 Феодосии, где есть музей полка, в котором служил Сергей Загайнов, подтвердилась. Четвертым в списке погибших значится его фамилия. Сначала фронтовик возмутился, что его заживо похоронили, настаивал, было, чтобы убрали фамилию. Члены городского совета ветеранов Севастополя принялись успокаивать его, уговаривать, дескать, зачем же гранит портить, пусть остается все как есть. Поду­мал Сергей Никонович, супруге даже позвонил, чтобы с ней посоветоваться как быть, да и согласился. Выжил ведь, и это – главное...



