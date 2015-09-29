Имя победителя конкурса Innovation man огласят на VIII Молодежном форуме

Фото Марата КУРАКОВА
В рамках десятого, юбилейного, Евразийского форума KAZENERGY в Астане проходит VIII Молодежный форум на тему "Молодежь. Наука. Инновации", по итогам которого огласят имена победителей конкурса разработчиков инновационных проектов в нефтегазовой и энергетической отрасли Innovation man, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается, Молодежный форум KAZENERGY – настоящая площадка для построения диалога между корифеями отрасли с подающим надежду молодым поколением и акцентирована на роли молодежи в развитии энергетической отрасли и внедрении новых инновационных идей в крупнейшие нефтегазовые и энергетические проекты Казахстана.
"Участники, в частности, студенты получат уникальную возможность перенять накопленный опыт от основателей отрасли сегодняшнего дня для успешного ее продвижения завтра. Кроме того, внести свой вклад в инновационную составляющую нефтегазовой индустрии, заложив начало нового вектора развития", – отметил один из организаторов Арман Конкобай.
По традиции программа форума будет включать в себя тренинги, семинары и мастер-классы от знаковых фигур нефтегазовой отрасли. Также ожидается участие высоких гостей из соседних государств.
Кроме того, в этом году на форуме уже в шестой раз соберутся лучшие стипендиаты KAZENERGY имени Сафи Утебаева. Данными стипендиями удостаиваются лучшие преподаватели и студенты нефтегазовых специальностей, прошедшие конкурс, проводимый в рамках Образовательной программы KAZENERGY.
Добавим, что программа мероприятия включает в себя дискуссии, обсуждения со знаковыми фигурами нефтегазовой отрасли. В частности, спикерами выступят министр образования и науки Аслан Саринжипов, первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, президент ВНС Йозеф Тот, вице-президент исследовательской компании IHS Дэниел Ергин и другие.
На тему Made in Kazakhstan выступит заслуженный мастер спорта РК, генеральный менеджер ТОО "Профессиональный спортивный клуб ASTANA ARLANS Серик Сапиев.
Также в эти дни будет оглашен список победителей конкурса разработчиков инновационных проектов в нефтегазовой и энергетической отрасли Innovation man, который в этом году проходит уже во второй раз. Цель данного проекта заключается в открытии нового взгляда на инновации, развитие интеллектуальных навыков и популяризацию науки среди молодежи. Конкурс проводится при поддержке АО "НК "КазМунайГаз".
Отметим, что в рамках форума планируется проведение выставки разработчиков инновационных проектов, где инноваторы могут презентовать свои разработки и новые технологии, а производители смогут найти новые таланты и новые инновационные идеи.