Имя победителя конкурса Innovation man огласят на VIII Молодежном форуме

Экономика
798
Жания Уранкаева
Фото Марата КУРАКОВА
В рамках десятого, юбилейного, Евразийского форума KAZENERGY в Астане проходит VIII Молодежный форум на тему "Молодежь. Наука. Инновации", по итогам которого огласят имена победителей конкурса разработчиков инновационных проектов в нефтегазовой и энергетической отрасли Innovation man, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается, Молодежный форум KAZENERGY – настоящая площадка для построения диалога между корифеями отрасли с подающим надежду молодым поколением и акцентирована на роли молодежи в развитии энергетической отрасли и внедрении новых инновационных идей в крупнейшие нефтегазовые и энергетические проекты Казахстана.

"Участники, в частности, студенты получат уникальную возможность перенять накопленный опыт от основателей отрасли сегодняшнего дня для успешного ее продвижения завтра. Кроме того, внести свой вклад в инновационную составляющую нефтегазовой индустрии, заложив начало нового вектора развития", – отметил один из организаторов Арман Конкобай. 

560a41c9dd4d11443512777.jpg

По традиции программа форума будет включать в себя тренинги, семинары и мастер-классы от знаковых фигур нефтегазовой отрасли. Также ожидается участие высоких гостей из соседних государств. 

Кроме того, в этом году на форуме уже в шестой раз соберутся лучшие стипендиаты KAZENERGY имени Сафи Утебаева. Данными стипендиями удостаиваются лучшие преподаватели и студенты нефтегазовых специальностей, прошедшие конкурс, проводимый в рамках Образовательной программы KAZENERGY.

Добавим, что программа мероприятия включает в себя дискуссии, обсуждения со знаковыми фигурами нефтегазовой отрасли. В частности, спикерами выступят министр образования и науки Аслан Саринжипов, первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, президент ВНС Йозеф Тот, вице-президент исследовательской компании IHS Дэниел Ергин и другие.

На тему Made in Kazakhstan выступит заслуженный мастер спорта РК, генеральный менеджер ТОО "Профессиональный спортивный клуб ASTANA ARLANS Серик Сапиев.

560a421d7bbcf1443512861.jpg

Также в эти дни будет оглашен список победителей конкурса разработчиков инновационных проектов в нефтегазовой и энергетической отрасли Innovation man, который в этом году проходит уже во второй раз. Цель данного проекта заключается в открытии нового взгляда на инновации, развитие интеллектуальных навыков и популяризацию науки среди молодежи. Конкурс проводится при поддержке АО "НК "КазМунайГаз".

Отметим, что в рамках форума планируется проведение выставки разработчиков инновационных проектов, где инноваторы могут презентовать свои разработки и новые технологии, а производители смогут найти новые таланты и новые инновационные идеи.

Популярное

Все
Шавкат Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC
Морозы сохраняются на востоке Казахстана
Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья
Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области
Казахские боксеры на равных дрались со сборной мира
Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
В английской Премьер-лиге сменился лидер
Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд
3 человека погибли при обрушении здания в Костанае
Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау
Несколько микрорайонов Актау остались без тепла
Близкие по духу и системе ценностей
Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году
Стартовали с победы
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Фламинго задержались с отлётом в Мангистау
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья
Казахстан и Китай планируют построить автопромышленный парк…
Астана и Москва согласовали транспортировку казахстанской н…
Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]