Имя Салтанат Нукеновой увековечили в Пантеоне выдающихся казахстанцев

Общество
91
Дана Аменова
специальный корреспондент

Табличка с ее именем служит напоминанием о важности борьбы с домашним насилием

Фото: instagram.com/aitym/

Имя Салтанат Нукеновой внесли в пантеон выдающихся личностей Казахстана, который расположен в Амангельдинском районе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz

На выходных Айтбек Амангельды и Жумангуль Нукенова посетили это место в знак глубокого уважения и сохранения памяти о дочери и сестре, чья жизнь была трагически оборвана по вине гражданского супруга Куандыка Бишимбаева.

Табличка с ее именем служит напоминанием о важности борьбы с домашним насилием. 

«Мы преодолели путь в 1 600 км за 19 часов. Целью поездки было посетить туристический комплекс «Амангельды» основанный Сапаром Искаковым, где находится мемориальная стена и пантеон. В этом пантеоне среди значимых личностей в истории Казахстана разместили мемориальную доску с именем Салтанат. Мы ранее отправили в пантеон топырак с Павлодара, который был закапсулирован в мемориале. Здесь Салту отнесли к историческим личностям, которые повлияли на историю Казахстана. Любые километры и часы в дороге стоили поездки», – написал Айбек Амангельды в соцсетях.

 

Напомним, известный российский продюсер, композитор Максим Фадеев в прошлом году опубликовал в соцсетях фрагмент песни SALTA, посвященной погибшей Салтанат Нукеновой.

#память #пантеон #Салтанат Нукенова

