"Иначе спасать будет уже нечего" – Токаев высказал обеспокоенность судьбой Жайыка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде заявил о важности сохранения экосистемы Каспийского моря, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона», – отметил Глава государства.

Кроме того, добавил он, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.

«Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал.

Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом», – подчеркнул Президент.

В этой связи он указал на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.

«К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых», – заявил Президент.

Он напомнил, что для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола. А основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.

«С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве. Казахстан неоднократно обращал внимание партнеров на то, что секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран.

В кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшить взаимодействие при изучении Каспия», – сообщил Глава государства.

В завершение Токаев указал на необходимость сформировать своего рода консорциум аналитических структур Каспийской пятерки.

«Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.