Фото: пресс-служба Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
"Иначе спасать будет уже нечего" – Токаев высказал обеспокоенность судьбой Жайыка
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде заявил о важности сохранения экосистемы Каспийского моря, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона», – отметил Глава государства.

Кроме того, добавил он, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.

«Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал.

Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом», – подчеркнул Президент.

В этой связи он указал на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.

«К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых», – заявил Президент.

Он напомнил, что для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола. А основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.

«С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве. Казахстан неоднократно обращал внимание партнеров на то, что секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран.

В кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшить взаимодействие при изучении Каспия», – сообщил Глава государства.

В завершение Токаев указал на необходимость сформировать своего рода консорциум аналитических структур Каспийской пятерки.

«Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Популярное

Все
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Качество жизни зависит от качества мышления
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Какие перемены ждут жителей области Абай
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Встречи в глубинке
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Дипломатия на пути к независимости
Лучшие на телеэкранах!
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Обменялись опытом
Традиции и современность
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Откровенная дискуссия на острые темы
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Мои герои, мои путеводные звезды
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Прикаспийский продовольственный хаб предложил создать Токаев
Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев встретился с Сердаром Бердымухамедовым
Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден…
Президент
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]