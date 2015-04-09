Инаугурация Президента Узбекистана состоится 10 апреля
Завтра, 10 апреля, пройдет инаугурация Президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Узбекистана.
Как сообщается, по итогам прошедших 29 марта в Узбекистане президентских выборов за действующего Главу государства Ислама Каримова, выдвинутого кандидатом на этот пост Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией Узбекистана, проголосовали 90,39% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей, или 17 миллионов 122 тысячи 597 человек.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на своем открытом заседании 6 апреля единогласно постановила считать Каримова Ислама Абдуганиевича избранным на должность президента республики.
Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Исламу Каримову в связи с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан.