Инаугурация стала моментом истины - АНК Общество 436 Ксения Воронина

Символичность прошедших внеочередных президентских выборов в Год АНК отметили представители Ассамблеи народа Казахстана на промежуточном подведении итогов года в СЦК, передает Kazpravda.kz.



"Все мы были свидетелями того, как казахстанцы в едином порыве приняли участие в выборах и поддержали Главу Государства. Инаугурация Нурсултана Назарбаева стала моментом истины и новой точкой отсчета в истории независимого Казахстана, а также новым этапом его развития. Глубоко символично, что это историческое событие прошло накануне Праздника единства народа Казахстана – праздника сплоченности нашего народа, нашего национального единства и общественного согласия", - отметил заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко.



Также были оглашены краткие итоги проделанной Ассамблеей работы и планы до конца года. Так в рамках акции В рамках акции «АНК – 20 добрых дел!" было проведено более 2 500 мероприятий, в которых приняло участие более 620 тыс. человек. Была более 35 тыс. человек получили материальную и нематериальную помощь.



АНК не могла оставить без внимания и пострадавших от наводнения. Так на счет общественного фонда "Фонд помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области" Ассамблеей было перечислено более 12 млн. 400 тыс. тенге.



С марта по май текущего года АНК реализует акцию социальной солидарности "Асар и месячник заботы о ветеранах Великой Отечественной войны.



"Также в апреле завершился грандиозный проект - поезд "Менің Қазақстаным", который за месяц посетил 20 малых и сельских городов страны. В рамка мероприятий поезда проводились различные встречи, посвященные модели мира и согласия, семинары-тренинги, консультации юристов, врачей, аграриев, благотворительные акции. Участниками поезда стали 180 человек, сради которыз депутаты Парламента РК, члены АНК, руководители ЭКО, врачи, бристы, аграрии, а также деятели культуры. Дупутаты парламента приняли более 120 граждан, многие актуальные вопросы решались на местах. Всего поезд "Менің Қазақстаным" охватил более 120 тыс. граждан. Медики оказали помощь 6 тыс. пациентов, 2 тыс. из которых - дети. Также участниками поезда было высажено более 1 тыс. саженцев деревьев", - рассказал член АНК, заведующий кафедрой АНК ЕНУ им Л.Н.Гумилева Анатолий Башмаков.



Кроме того, 15 апреля завершилась Первая казахстанская лыжная экспедиция к Северному Полюсу, посвященная году АНК.



"Мероприятия по различным направлениям в рамках Года АНК будут проводиться течение всего 2015 год. Итоги Года Ассамблеи будут подведены в декабре 2015 года на Форуме народа Казахстана. Мы планируем отметить юбилейными медалями самых активных участников, задействованных в мероприятиях АНК. По предварительным подсчетам - это более 3 000 человек", - резюмировала руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственной службы при Президенте РК Айгуль Садвокасова.

