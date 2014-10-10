Инчхон: первые среди равных

Сразу же скажем, что, как и прогнозировалось, безоговорочным триумфатором 17-х летних Игр стали китайцы. На счету спортсменов из Поднебесной 342 медали, из них 151 золотых, 108 серебряных и 83 бронзовых. Второе и третье итоговые места поделили хозяева первенства и японцы. В активе сборной Кореи 234 награды (79–71–84), а у островитян ровно 200 (47–76–77). Результат неудивительный, так как национальные команды этих стран доминируют и на мировой арене.На 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей опередила Иран занявшая четвертое командное место сборная Казахстана. Выступление оте­чественных атлетов поразило многих. Как сказал в беседе с нами редактор отдела "Спорт" – одного из ведущих изданий Индонезии "Джакарта пост" – Мустхофид, уже сейчас можно делать ставку на то, что казахстанские атлеты будут в четверке сильнейших и на 18-х летних Играх, которые в ноябре 2018 года пройдут в его стране. Но вот здесь, пожалуй, и начинается одна из главных интриг.На Играх мы встретили представителей австралийских СМИ, оказывается, азиатские состязания вызывают у них неподдельный интерес. А связано это с тем, раскрыл нам тайну один из фотокорреспондентов этой страны, что на следующих континентальных состязаниях, вполне возможно, примет участие и сборная пятого континента.Навскидку можно сказать, что сразу же возрастет конкуренция в водных видах спорта (плавание, ватерполо), легкой атлетике, командных состязаниях (баскетбол, волейбол) и т. д., где на результаты могут рассчитывать и наши атлеты.Кроме этого, не стоит забывать и о том, что с каждым годом растет и уровень стран, которых можно отнести к крепким середнякам. Помимо нашего основного конкурента Ирана впечатлили на Азиаде сборные китайского Тайпея, КНДР, Таиланда. Большой рывок сделали Индия и Катар. Но если у арабской команды, которая выиграла 10 золотых медалей, ставка сделана на приглашенных из Африки легионеров-легкоатлетов, то индусы растят местные кадры, причем делают это планомерно. Уверен, что страна, которая по численности населения в мире уступает лишь Китаю, в скором времени ярко заявит о себе.Что касается нашей команды, то свою задачу она выполнила и перевыполнила. Мы оказались первыми среди равных. К старту состязаний отечественные специалисты и представители профильного ведомства обещали около 25 золотых медалей, в итоге же сборная Казахстана, выиграв 28 первых мест, 23 вторых и 33 третьих, превзошла все свои предыдущие результаты в рамках континентальных игр. Был побит рекорд 20-летней давности, когда в японской Хиросиме мы брали 25 наград высшего достоинства. И одной медали не хватило, чтобы повторить рекорд по общему количеству наград – 85 медалей (на этот раз мы взяли 84), который был установлен в катарской Дохе.Конечно же, не обошлось и без досадных моментов. Например, во всех видах борьбы, легкой и тяжелой атлетике, академический гребле, теннисе... мы вполне могли рассчитывать еще на пару комплектов наград высшего достоинства. Но где-то не доработали, а где-то даже, побивая мировые рекорды (в штанге), оставались лишь призерами.А вот выше всех похвал выступили боксеры, гребцы на байдарках и каноэ, а также поразивший всех теперь уже трехкратный победитель Игр в плавании Дмитрий Баландин.На Играх в Инчхоне золотой медальный запас был пополнен уже в первый день состязаний. Это неожиданно "выстрелила" Маргарита Елисеева (тяжелая атлетика), а также порадовал своей волей к победе и дзюдоист Елдос Сметов.К успеху в плавании юного Дмитрия Баландина нужно относиться с пониманием. Если у него будут хорошие условия, а главное – желание расти, то он может стать спортсменом экст­ра-класса.Приятно поразила объявившая о завершении выступлений за сборную, долгие годы остававшаяся лидером Ольга Довгун, которая стала победительницей соревнований в стрельбе на 50 метров из пневматической винтовки с трех положений. Будет ли ей равноценная замена – тоже большой вопрос. Хотелось бы также, чтобы на высоком уровне продолжили выступать и чемпионки Азиады по стендовой стрельбе Анастасия Давыдова, Мария Дмитриенко и Оксана Середа.Лишь одну золотую медаль принесли теннисисты – Андрей Голубев, Михаил Кукушкин и Александр Недовесов, выступавшие в командном первенстве. К сожалению, они были вынуждены покинуть Игры ранее запланированного срока, так как у них были обязательства участвовать в турнире под эгидой Международной федерации тенниса.Блестяще выступили отечественные гребцы: Евгений Алексеев и Алексей Дергунов победили в соревнованиях на байдарке-двойке (1 000 м), братья Михаил и Тимофей Емельяновы опередили всех в финале на каноэ-двойках (1 000 м), Илья Голендов, Даулет Султанбеков, Андрей Ергучов и Александр Емельянов взяли «золото» в турнире байдарок-четверок на дистанции (1 000 м), байдарочницы Наталья Сергеева и Ирина Подойникова первенствовали в турнире двоек на (500 м), а Инна Клиновастала стала победительницей Азиатских игр в соревнованиях байдарок (200 м).А ведь в этом виде спорта тоже существуют определенные проблемы. Прежде всего сборной не хватает современной базы. Предпосылки к ее строительству есть – в Южном Казахстане даже начата работа. Но, по сведениям некоторых источников, они пока финансируются из местного бюджета. Если объект получит статус рес­публиканского, то мы вполне можем улучшить результаты и на мировом уровне. Хотя нам по секрету сказали, что можем ждать от наших спортсменов сенсаций уже и на Олимпиаде в Бразилии. Нужны нам такие сооружения, причем по всей стране. Тот же Узбекистан, выигравший в этом виде 2 золотые медали, обладает несколькими современными гребными каналами, их спортсмены проходят в год на несколько тысяч километров больше наших. И мы порой вынуждены обращаться к ним или готовиться в Беларуси. А это очень медалеемкий вид спорта, стоит об этом помнить.Триумфаторами Инчхона (хотя, кстати, по-корейски было бы правильнее говорить и писать Инчон) стали наши пляжные волейболисты Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко. И если для некоторых из нас это стало сюрпризом, признаюсь, то сами атлеты в беседе пояснили, что сейчас они сильнейшие в Азии по праву. Нелегкой можно было назвать лишь одну игру, против китайской пары, а вот остальные соперники были на голову ниже.Три медали высшей пробы принесли легкоатлетки. Отстояла титул сильнейшей на континенте в тройном прыжке Ольга Рыпакова. Вы­играли финальные забеги Маргарита Мукашева (800 м) и Ольга Сафронова (200 м). Еще один, если не самый медалеемкий вид спорта, для которого отдельную программу не мешало бы принять на самом высоком государственном уровне.Золотую медаль принесли стране и ватерполисты, которые искренне благодарили за поддержку наших болельщиков. Именно непрерывное скандирование "Алга, Казахстан!" позволило им победить в финале.Очень сильно во всех видах борьбы выступили монгольские и иранские палуаны. У нас же чемпионом Игр, причем во второй раз в карьере, стал лишь борец греко-римского стиля Нурмахан Тыналиев. Все-таки хотелось бы, чтобы наши атлеты в этом виде спорта показывали более уверенный результат. Ведь не даром он считается народным.Недаром бокс считается спортом № 1 в Казахстане. Шесть золотых медалей, которые завоевали Ильяс Сулейменов, Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, Адильбек Ниязымбетов, Антон Пинчук и Иван Дычко, войдут в анналы истории.Как пошутил последний олимпийский чемпион СССР по боксу Вячеслав Яновский, оказавшийся на Играх по приглашению корейцев в составе делегации сборной Хабаровского края по боксу, финальный турнир по боксу мы превратили в открытый чемпионат Казахстана. Они внимательно вместе со своим штабом, а также российскими спортсменами наблюдали за поединками, делая себе заметки. Легендарный чемпион особенно выделил Жанибека, которого прочит в триумфаторы олимпийского Рио-де-Жанейро.Особых похвал заслужили наши каратисты. Два "золота" Андрея Актауова и Гузалии Гафуровой говорят о том, что в этом виде наши спортсмены тщательно готовились к стартам. Жаль, что из-за различных противоречий он пока так и не получил статус олимпийского.Сразу скажу, что уровень организации в Инчхоне не назовешь идеальным, но корейцы в силу своего прагматизма, может, даже и не стремились к этому. Были проблемы – особенно с транспортом, так в один из дней даже пришлось перенести на час финальный старт у гребцов. Тем не менее все же можно сказать, что они прошли на приемлемо высоком уровне. Зарубежные спортсмены и пресса больше вспоминали великолепный уровень прошлых Игр в Китае, а также надеются, что все четче пройдет в Джакарте.Может, и нам стоит в чем-то брать пример с корейцев, не гнаться за строи­тельством суперсооружений, а воздвигать даже временные, которые легко демонтировать за ненадобностью.Кстати, в Азии очень уважают спортивные амбиции Казахстана. Они наслышаны о невероятном успехе в олимпийском Лондоне, знают о том, что у нас пройдет универсиада, и что мы стремимся стать хозяевами зимних Олимпийских игр.О том, как относятся к нашей респуб­лике, говорит и тот факт, что финальные бои по боксу вместе с президентом AIBA (Международная ассоциа­ция любительского бокса) Чинг Куо Ву посетил и президент ОСА (Олимпийский совет Азии) шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, которые лично приняли участие в награждении именно наших спортсменов. Глава ОСА в экспресс-интервью спортивным телеканалам признал превосходство наших мас­теров кожаной перчатки в Азии, при этом отметил, что казахстанцы являются и лидерами мировой табели о рангах.Что лично меня заинтересовало, так это то, почему мы не развиваем неолимпийские виды, которые очень популярны в Азии. Взять тот же сепактакрау и кабади. Первый чем-то похож на нашу "лянгу", а второй – на "салочки" или, как говорят в народе, "балду". В мое детство мы постоянно в них играли. Для этих видов не нужны специальные сооружения, подойдут любые спортплощадки, в том числе и дворовые. Очень энергичные виды спорта, доступные и интересные – раз посмотрев, самому хочется участвовать, да возраст, наверное, не тот. Энтузиастов нет, а ведь со временем можно и здесь достичь успехов. И если кто-то считает, что в них участвуют лишь невысокие, но очень ловкие и гибкие азиатские спортсмены, то это не так. Везде прежде всего нужно мас­терство. Я удивился, увидев индийских спортсменок в кабади, среди них есть и рослые, и крупные телосложением, но громили они многих. Не удивлюсь, если стали чемпионками, дальше не следил за ними.А еще в силу своего авторитета в Азии мы должны работать над тем, чтобы в список Игр попадали наши исконно национальные виды спорта. И казак куреси, и жекпе жек, и различные конные скачки и состязания, да даже соколиная охота – хотя здесь "за" будут арабские страны, а "против" гринписовцы. Азиада – это не совсем Олимпиада, здесь можно и нужно подчеркивать свою идентичность, историю и культуру.Надеюсь, что мы вернемся к разбору Игр в ближайшее время, причем ставки будем делать на отдельных видах спорта.