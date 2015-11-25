Также в сообщении отмечается, что на текущий момент 18% заемщиков уже допустили дефолт. А кредитоспособность остальных 20% зависит от того, как сложатся экономические условия в республике.

«Оценка кредитного здоровья населения – хорошая практика на мировых финансовых рынках, – считает генеральный директор ПКБ Руслан Омаров. – Это лакмусовая бумажка, которая суммарно оценивает состояние кредитоспособности экономически активного населения страны. Мы планируем отслеживать индекс кредитного здоровья на ежемесячной основе, в том числе для сбора определенной статистики. Так как считаем, что текущее состояние экономики страны напрямую будет оказывать влияние на кредитный рынок».

Индекс составляется в рамках деятельности аналитического центра ПКБ и представляет собой процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Определение термина «дефолт» в этом случае означает наличие просроченных платежей по кредиту свыше 90 дней.