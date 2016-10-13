​Индекс счастья – на подъеме

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

А у другой знакомой вопрос свободных 15 миллионов тенге, оставшихся после капитального ремонта, решался не спеша. В итоге их потратили на покупку… нет, не квартиры, а новой мебели, так как старую не пожелали ввозить в отремонтированный дом. Честно признаюсь, на мой взгляд, старая мебель, как ее назвали хозяева, была в превосходном состоянии. Думаю, они таким образом просто-напросто решили вопрос на миллионы.

Думается мне, что и я судьбу свободных денег решаю так же легко и просто. Нет, не на мебель, для меня это не очень увлекательно, а на покупку модных платьев, обуви, сумок и украшений. В торговых домах и бутиках могу проводить многие приятные часы. А еще люблю шикарные духи. Правда, не всегда удается удовлетворить свои желания: вопрос свободных денег после очередной покупки быстро отпадает.

В связи с этим мне показались интересными результаты исследования «Индекс потребительского доверия», которое выявило, что у 81% казахстанцев остаются свободные деньги после покрытия обязательных платежей. Результаты маркетингового исследования, проведенного компанией Niеlsen Кazakhstan, озвучила на прошедшей в Алматы XVIII Международной выставке моды Central Asia Fashion Autumn 2016 руководитель направления потребительских исследований Виктория Плотницкая.

Итак, как же наши граждане распоряжаются свободными, оставшимися после обязательных платежей деньгами? Оказалось, большинство казахстанцев экономны, проще говоря, прижимисты. Даже если у них остаются свободные деньги, 54% опрошенных не спешат покупать одежду, обувь, модные аксессуары. Еще 50% респондентов урезают расходы в сфере развлечений; 43% – экономят на отпусках; 39% – на покупке техники. Еще 29% казахстанцев предпочитают отложить замену предметов домашнего обихода. При этом они объясняют это тем, что на мировом рынке бушует глобальный кризис, поэтому толстенький кошелек в кармане лучше, чем новые украшения.

На этом фоне удивительно, что вопросы экономики интересуют лишь 15% опрошенных. Этот показатель, по словам эксперта, упал почти вдвое: в прошлом квартале эта тема волновала 28%. Вопросы трудоустройства сейчас беспокоят только 15% казахстанцев; рост цен на продукты питания – 12%. Хотя в прошлом квартале этот показатель составлял 33%.

Виктория Плотницкая также отметила, что индекс потребительского доверия (проще говоря, индекс ощущения себя счастливым) в Казахстане составляет 77 пунктов. И мы значительно опережаем своих ближайших соседей по этому показателю: в России он составляет 66, в Беларуси – 56. А это значит, что наши потребители более оптимистично и позитивно настроены, чем граждане соседних стран. А вот самый низкий индекс оказался в... Южной Корее – 45 пунктов.

Воистину, все познается в сравнении! Скорее всего, я поспешила, назвав казахстанцев чересчур экономными. Более того, специалисты утверждают, что состояние удовлетворенности часто зависит от менталитета, сложившегося отношения к жизни. Так давайте воспитывать оптимистичное, радостное отношение и к государству, и друг к другу, подкрепляя эти чувства… модной одеждой и шикарными духами.

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