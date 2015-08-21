Свежий выпуск Индейка на экспорт Любовь ДОБРОТА

Крупнейший птицекомплекс Южного Казахстана по выращиванию и переработке мяса индейки сегодня является одним из крупных поставщиков этой продукции в страны Таможенного союза (35% от общего объема).

Четырехсторонний меморандум, подписанный между акиматом ЮКО, АО «КазАгроФинанс», ТОО «Ордабасы кус» и израильской компанией M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd, предполагает увеличение объема производства до 30 тыс. тонн мяса, следствием чего станет наращивание экспорта.

На предприятии основательно готовятся к такому шагу. К примеру, полностью завершили модернизацию комбикормового завода, который теперь производит 35 тыс. тонн кормов в год, при том, что потребность птицекомплекса ограничивается 25 тыс. тонн в год. Излишки приобретают рыбные хозяйства соседней Кызылординской области, но уже вскоре они понадобятся самим, чтобы кормить увеличившееся поголовье.