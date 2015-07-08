Индии есть чему учиться у Казахстана – премьер РИ

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz.В начале переговоров глава индийского правительства поздравил Нурсултана Назарбаева с прошедшим днем рождения."Ваше превосходительство, позвольте от моего имени и от всей моей делегации выразить благодарность за то, что Вы так тепло приняли нас и на таком уровне Вы оказали нам прием, оказали честь всему народу Индии, население которой – 1,25 миллиарда человек. Вы отметили 75-летие. Примите от меня и народа Индии наилучшие пожелания. Я уверен, что Ваше крепкое здоровье и Ваше видение будут помогать развитию не только Казахстана, но и всей Азии. Все человечество будет вдохновляться Вашим руководством и я поздравляю Вас от души", – сказал Нарендра Моди.Премьер-министр Индии отметил, что его стране есть чему учиться у Казахстана."В Казахстане относительно небольшое народонаселение (по сравнению с Индией – Прим. ред). Народонаселение всего Казахстана меньше, чем в каком-либо городе Индии. Но несмотря на это и несмотря на то, что рядом с вами находятся такие огромные державы, как Россия и Китай, даже в таких условиях ярко видно ваше умелое руководство, ваше видение, ваша приверженность к тому, чтобы развивать свое государство. Сегодня Казахстан развивается как очень успешная экономика. Это все благодаря Вашему мышлению, планированию и реализации этих планов. Несмотря на то, что Индия большая страна, нам нужно многому у вас учиться", – заключил Моди.Со своей стороны Глава государства подчеркнул значимость этого визита для дальнейшего развития двусторонних отношений."Вы совершаете первый визит после выборов по моему приглашению. И этот визит, уверен, придаст свежий импульс дальнейшему укреплению казахстанско-индийских отношений, которые всегда развивались в духе доверия и взаимопонимания. Еще раз хочу поздравить вас и индийский народ с избранием Вас премьер-министром, с теми большими и глубокими программами, которые вы хотите осуществить на благо вашего народа", – сказал Елбасы.В ходе переговоров в узком кругу стороны обсудили сотрудничество в экономическом и политическом плане, а также региональную и международную ситуации."Наши страны имеют схожую повестку дня, большой потенциал в торгово-экономической сфере, многовековую дружбу, культурно-исторические связи делают нас близкими по духу культурными народами. Как никогда, нам нужно использовать имеющийся потенциал на благо двух народов и процветания наших государств", – отметил Назарбаев.Президент Казахстана также поздравил индийский народ с прошедшим Всемирным днем йоги."Поздравляю вас и народ Индии с прошедшим Международным днем йоги. Это признание всем мировым сообществом духовного наследия Индии. Надеюсь, что наша встреча и ваш визит укрепит наши взаимоотношения и поднимет их на новый уровень", – сказал Назарбаев.