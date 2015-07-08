Индикатор доверия Свежий выпуск 487 Валентина ФИРОНОВА

Исследование, проведенное международной организацией «Программа развития ООН в Казахстане» совмест­но с Центром исследования правовой политики и Цент­ром изучения общественного мнения, было направлено на то, чтобы выявить уровень удовлетворенности работой судов.

О том, как выглядит этот показатель в цифрах, на брифинге рассказали заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Алтангерел Мунхтуя, исполняющая обязанности директора Центра исследования правовой политики Татьяна Зинович, эксперт этой же организации Назгуль Ергалиева, а также руководитель отдела анализа и обработки данных, заместитель руководителя ЦИОМ Айжан Шабденова.

– Опрос показал, – сообщила эксперт Назгуль Ергалиева, – что общий уровень удовлетворенности респондентов деятельностью судов составляет 71,3%.

Участие в исследовании приняли 12 206 казахстанцев, обращавшихся в 193 районных и приравненных к ним суда. Анкеты включали 32 вопроса для измерения 18 индикаторов. Исследователей интересовало, насколько людям доступна информация о судебных услугах, удовлетворены ли они содержательностью информации и тем, как к ним относятся работники канцелярии. Имело значение для опрашиваемых и своевременное информирование, а также беспристрастность судьи.

Если «рисовать» картину процентами, то расклад получится такой: 87,5% остались довольны обращением с ними, 88,9% устраивает своевременная информация об их правах. Чуть ниже индикатор удовлетворенности подготовленностью судьи к судебному разбирательству – 83%. 80,6% положительно оценили равные возможности сторон выражать свое мнение и своевременно получать необходимую информацию в ходе судебного процесса. 78,3% респондентов доверяют судьям, рассматриваю­щим их дела.

Анализ полученных данных показал, что основными факторами, влияющими на общий уровень удовлетворенности, стали такие показатели, как полноценность рассмотрения аргументов сторон (77,4%) и доверие к судье (78,3%). Не всех устраи­вает финансовая доступность. Она составила 68,2%. Относительно низко оценены условия для ожидания в помещениях суда – 69,6%.

Что касается процедуры опроса, то он проводился на основе самостоятельного заполнения получателями услуг стандартных анкет в зданиях судов. Помимо оценки доступности и качества судебных услуг, предстояло ответить на вопросы о приоритетах по улучшению работы, дальнейших действиях в случае несогласия с судебным решением, о роли прокуроров в гражданском процессе и эффективности юридической помощи.

По мнению и. о. директора Центра исследования правовой политики Татьяны Зинович, опросы населения, подобные проведенному ПРООН, позволяют выявить актуальные вопросы в деятельности судебных органов.

– Становится более ясной общая картина относительно доверия казахстанцев к судьям, – подчеркнула она.

По заключению экспертов, граждане Казахстана выразили высокое доверие к судебной системе. Результаты отчета уже переданы в Верховный суд. Полученная информация будет использована для более целенаправленной работы высшего судебного органа по модернизации правовой системы страны.

Следует отметить, что, оценивая качество судейской работы, эксперты руководствовались методическими рекомендациями Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия, а также международного консорциума по усовершенствованию судов.



