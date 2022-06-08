Индикатором социально-экономического развития должны быть реальные доходы населения – депутат Конуров

Депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров в ходе обсуждения отчета правительства отметил, что финансово-экономическая модель, заложенная ранее в республиканском бюджете и прогнозе социально-экономического развития, ущербна, так как ориентироваться на благоприятную ситуацию на внешних рынках сырья очень рискованно, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В отчете указано, что экономика вышла на траекторию устойчивого роста, но мы считаем, что рост ВВП на 4% является всего лишь базовым показателем прогноза социально-экономического развития, который не ощущается на благополучии простых людей. Считаем, что важными и более информативными индикаторами являются реальные доходы населения, состояние не сырьевого сектора, образования и научно-технологической сферы», - отметил мажилисмен, добавив, что темпы роста реальных доходов населения за последние три года замедлились с 6,4% до 2,9%.

Депутат отметил фактическое снижение благосостояния граждан.

«Самый тревожный показатель, когда почти 50% доходов домохозяйств расходуются на продукты, фактически не изменился. С учетом высоких темпов продовольственной инфляции можно прогнозировать, что граждане Казахстана будут все больше тратить на продукты и экономить на развитии, отдыхе, здоровье и образовании. Несмотря на это, бюджет выстраивался с постоянным ростом статей, не влияющих прямо на повышение уровня жизни, модернизацию отечественной промышленности, раскрытие научно-технологического потенциала», - констатировал Айкын Конуров.

По его мнению, анализ реализации принятых ряда национальных проектов показал, что вопрос о необходимости принципиального пересмотра механизма их подготовки, оценки и подведения итогов реализации, о котором постоянно говорится правительству, так и не решен.

«Еще раз отмечаем, что приоритетами должны быть не механическое освоение бюджетных средств и число мероприятий, а качественные изменения в отрасли. Фактически не достигнуты задачи Главы государства по переходу на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. Кроме того, фиксируется отсутствие полноценной финансовой обеспеченности национальных проектов, что ставит под сомнение реалистичность конечных показателей. Отмечено отсутствие выделения средств из госбюджета на реализацию нацпроекта по развитию АПК, поскольку часть мероприятий реализована в рамках старой госпрограммы. Кроме того, объём инвестиций, привлеченных за счет инвестиционного субсидирования субъектов АПК, в 2021 году ниже, чем в 2020 году», - сказал Айкын Конуров.

Он напомнил, что в послании Президента «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» в очередной раз поставлена задача по 100% обеспечению городов и сел страны чистой питьевой водой в течение пяти лет, вследствие недостижения данного значения к 2020 году. Согласно статистике, по итогам реализации ряда государственных программ (Питьевая вода, Ақ бұлақ, развития регионов, Нұрлы жер), по официальным данным, к 2020 году доступ к централизованному водоснабжению в городах составил 97,5%, СНП - 69,6%.

«Хотя и эти данные не корректные. При встречах с избирателями первый вопрос, который поднимается – это вопрос доступности воды. В большинстве сельских населенных пунктов доступ к чистой питьевой воде ограничен. Обращаем внимание правительства на риски недостижения к 2025 году 100% уровня доступа к услугам водоснабжения и очистки сточных вод по причине разобщенности и фрагментарности политики отрасли», - сказал мажилисмен.

Особо он остановился на проблеме безработицы в Казахстане.

«Это так называемый тефлоновый показатель, который держится в диапазоне 4-6%. Поэтому подходы к борьбе с безработицей не меняются из года в год. В то же время, по оценкам независимых экспертов, согласно альтернативной методологии подсчетов, реальный уровень безработицы в Казахстане составляет не ниже 15,2%. Это значит, что почти 10% работоспособных граждан находятся вне поля зрения и поддержки со стороны государства», - считает депутат.

Обратил внимание правительства Айкын Конуров и на деятельность Фонда «Самрук-Казына», который в текущем году планирует выплатить государству 170 миллиардов тенге дивидендов.

«Такая сумма представляется несоответствующей реальному размеру поступлений, учитывая беспрецедентно высокие цены на нефть, рост объемов железнодорожных грузоперевозок, увеличение спроса на уран и металлы. Между тем, уже проведенные фондом реформы ограничились рядом кадровых перестановок и организационно-структурных изменений. В частности, вдвое сокращено число сотрудников корпоративного центра, упразднен институт советников, число которых достигало 106 человек, закрыты все зарубежные представительства. Но все это не свидетельствует о реальном повышении эффективности Фонда, а лишь доказывает прежнюю необоснованную раздутость штатов и оргструктуры, масштабы непроизводительных расходов», - отметил Айкын Конуров.

Депутат считает необходимым отказаться от чисто механических подходов к определению необходимой доли государственного участия в экономике.

«Принцип гильотины» и другие инструменты с красивыми названиями на практике не работают. Компании с государственным участием должны работать там, где этого требует интересы населения и общего экономического развития. Не допускать дальнейшей приватизации, при которой частные компании становятся посредниками при предоставлении услуг национальными компаниями. Рассмотреть вопрос национализации ключевых компаний. Пересмотреть систему управления, начав с советов директоров. На сегодня этот институт, фактически, не несет никакой ответственности за эффективность работы нацкомпаний. Назначение в составы советов директоров высокопоставленных госслужащих не дает реальной пользы. Следует также проверить обоснованность назначения и оплаты труда так называемых независимых директоров, особенно иностранных «легионеров», - заключил мажилисмен.