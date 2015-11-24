Вице-министр национальной экономики Кайырбек Ускенбаев напомнил, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business в текущем году Казахстан занял 41-ю позицию. Наша страна сделала большой рывок, поднявшись на 13 пунктов. Республика оценивалась по десяти базовым индикаторам и улучшила позиции по семи из них.

Ни одна страна в мире в течение года не улучшала свой рейтинг на столько позиций, и это существенно повышает доверие к Казахстану со стороны международных финансовых институтов и инвесторов.

Для достижения высоких результатов Казахстан осуществил 19 реформ по семи направлениям. Сегодня наша страна в рейтинге опередила такие государства, как Венгрия, Италия, Израиль, Турция. Среди стран Таможенного союза наши позиции лучше, чем у России, Беларуси. По существующей методологии все индикаторы и замеры рейтинга Doing Business осуществляются в Алматы. Именно по результатам этого города судят в целом по стране. Вместе с тем методика оценки Doing Business Всемирного банка ежегодно меняется.

По словам К. Ускенбаева, одним из важнейших условий рейтинга является мониторинг в части выдачи технических условий на строительство и подключение к инженерным сетям.

– Проверка показала, что в этой части допускается нарушение сроков оказания государственных услуг, – подчеркнул вице-министр национальной экономики. – При детальном анализе прохождения документов установлено: процедуры занимают до четырех суток. При этом отсутствует единая сеть электронного документооборота между различными госорганами, что препятствует принятию решений в установленные стандартами сроки.

Он напомнил, что сквозь призму рейтинга совершенствуется законодательство страны и улучшается уровень предоставления услуг госорганами. К примеру, отныне при приеме объектов строительства определена персональная ответственность лиц за некачественное строительство.

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов сообщил, что по итогам совещания планируется создать рабочую группу, которая составит перечень конкретных мер по устранению всех недостатков. Рекомендации и замечания также внесли вице-министр юстиции Бакытжан Абдрайым, вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев, вице-министр финансов Ардак Тенгебаева.