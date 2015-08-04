Индивидуальный подход 468 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

На встрече подчеркивалось, что сегодня на учете в городском наркологическом центре медико-социальной коррекции состоят 24 258 больных старше 35 лет. Это на 23% ниже аналогичного периода прошлого года. Из них более 800 пациентов пошли на поправку, полностью выздоровели и были сняты с учета. Эти люди оказались сильными, доказали, что могут перебороть в себе тягу к алкоголю и наркотикам. Они устроились на работу и обеспечивают свои семьи, в поддержке которых так нуждались. Известно, что в некоторых случаях полное выздоровление зависит не только от врачей, но и от усилий самих пациентов, их родных.

Среди пациентов центра есть и совсем молодые люди. Какие же меры необходимо предпринимать по раннему выявлению наркологических расстройств у студенческой молодежи? По словам руководителя управления здравоохранения города Жанат Касымжановой, при студенческой поликлинике создано целое отделение психологов. Специалисты проводят анонимное анкетирование, по желанию – обследование на предмет употребления алкоголя, опиоидов. Психологи, невропатологи и токсикологи работают со студентами в индивидуальном порядке.

Эти меры оказывают существенное воздействие на выявляемость и снижение приема опиоидов и алкоголя молодежью. Повсеместно в вузах и школах идет широкая пропаганда здорового образа жизни, читаются лекции о вреде табакокурения и различных курительных смесей – спайсов. При каждой поликлинике энергично работают психолог и социальный работник. Тех, кто попадает в токсикологическое отделение в больницу скорой медицинской помощи с острым отравлением или после суицидальной попытки, ставят на учет. Конечно, проводят необходимые реанимационные мероприятия. А информацию передают в поликлиники по месту жительства и учебные заведения.

Все эти меры действенны. Сегодня на учете в наркологическом центре медико-социальной коррекции состоят 503 потребителя алкоголя и 148 наркопотребителей в возрастной категории от 15 до 29 лет. Как утверждает главный врач центра Гульсара Сулейменова, эти показатели снизились по сравнению с прошлым годом на четверть.