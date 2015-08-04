Индивидуальный подход

468
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
На встрече подчеркивалось, что сегодня на учете в городском наркологическом центре медико-социальной коррекции состоят 24 258 больных старше 35 лет. Это на 23% ниже аналогичного периода прошлого года. Из них более 800 пациентов пошли на поправку, полностью выздоровели и были сняты с учета. Эти люди оказались сильными, доказали, что могут перебороть в себе тягу к алкоголю и наркотикам. Они устроились на работу и обеспечивают свои семьи, в поддержке которых так нуждались. Известно, что в некоторых случаях полное выздоровление зависит не только от врачей, но и от усилий самих пациентов, их родных.
Среди пациентов центра есть и совсем молодые люди. Какие же меры необходимо предпринимать по раннему выявлению наркологических расстройств у студенческой молодежи? По словам руководителя управления здравоохранения города Жанат Касымжановой, при студенческой поликлинике создано целое отделение психологов. Специалисты проводят анонимное анкетирование, по желанию – обследование на предмет употребления алкоголя, опиоидов. Психологи, невропатологи и токсикологи работают со студентами в индивидуальном порядке.
Эти меры оказывают существенное воздействие на выявляемость и снижение приема опиоидов и алкоголя молодежью. Повсеместно в вузах и школах идет широкая пропаганда здорового образа жизни, читаются лекции о вреде табакокурения и различных курительных смесей – спайсов. При каждой поликлинике энергично работают психолог и социальный работник. Тех, кто попадает в токсикологическое отделение в больницу скорой медицинской помощи с острым отравлением или после суицидальной попытки, ставят на учет. Конечно, проводят необходимые реанимационные мероприятия. А информацию передают в поликлиники по месту жительства и учебные заведения.
Все эти меры действенны. Сегодня на учете в наркологическом центре медико-социальной коррекции состоят 503 потребителя алкоголя и 148 наркопотребителей в возрастной категории от 15 до 29 лет. Как утверждает главный врач центра Гульсара Сулейменова, эти показатели снизились по сравнению с прошлым годом на четверть.

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Президент Ирана прибыл в Акорду
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
Какие документы подписал Казахстан с Ираном
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Арестован глава стройкомпании в Семее за хищение более 1 млрд тенге у дольщиков
ВАП зафиксировала факты избыточного изъятия активов Фонда соцстрахования
Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
Пациенты с орфанными заболеваниями в Алматы будут обеспечены лекарствами в 2026 году
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Более 20 тыс. исполнительных надписей оформили нотариусы в сговоре с МФО
Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]