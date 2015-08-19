Индия готовится основательно

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Ануар КАЛМЫКОВ
На состоявшейся в ходе визита встрече Р. Жошыбаева с заместителем министра иностранных дел Индии Сужатой Мехта были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества двух стран, итоги июльского визита Премьер-министра Индии в Казахстан. С. Мехта официально подтвердила участие Нью-Дели в ЭКСПО-2017 в Астане, заверила, что ее страна будет достойно представлена на выставке и обратилась с просьбой выделить павильон с максимальной площадью. Р. Жошыбаев отметил, что предстоящее участие индийской стороны в международной выставке в Астане придаст новый импульс укреплению стратегического партнерства двух стран и откроет новые направления сотрудничества, в частности, в сфере «зеленой энергетики».
Также у комиссара ЭКСПО­-2017 состоялись встречи с руководством министерств торговли и промышленности, туризма Индии, Индийской организации по продвижению торговли (ITPO), Ассоциации туроператоров. Р. Жошыбаев обсудил ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в частности, речь шла о развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме, «зеленой энергетике», облегчении визового режима, проведении дней культуры Индии в Казахстане в 2017 году. Обсуждалась возможность открытия прямого авиасообщения между столицами двух государств. Стороны рассмотрели аспекты взаимодействия профильных государственных органов и компаний двух стран по вопросам участия в ЭКСПО-2017. Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между ведущей Ассоциацией туроператоров Индии (IATO) и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
Казахстанская делегация посетила «индийскую кремниевую долину» – город Бангалор. Ученые этого крупнейшего в Индии индустриального центра выразили готовность представить свои лучшие разработки и технологии в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии на выставке в Астане.

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