​Индия отметила национальный праздник

Как отметил в своей речи посол Индии в РК Харш Кумар Джайн, за годы суверенитета их страна добилась больших успехов в экономическом и социальном развитии, внесла существенный вклад в обеспечение глобальной безопасности и процветания. По сравнению с другими развивающимися государствами экономика Индии выросла на 7,3% в 2015 году.

«Согласно докладу Всемирного банка, прогнозируется рост экономики Индии на 7,8% в 2016 году и на 7,9% – в 2017 и 2018 годах», – сказал посол. По его словам, минувший год имел особое значение для укрепления двусторонних отношений между Индией и Казахстаном. В связи с этим он особо отметил визит премьер-министра их страны Нарендра Моди.