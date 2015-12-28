​Индия: прикосновение к непостижимому

Продолжение, начало в № 13

Бизнес должен служить народу

Все цифры, связанные с Индией, нужно воспринимать, учитывая два немаловажных фактора: страна занимает седьмое место в мире по территории (довольно забавно в Интернете выглядят вопросы российских турис­тов: сколько стоит такси из аэропорта Дели до Гоа, когда самолетом по прямой лететь из столицы до курортного штата больше трех часов), а численность ее населения составляет 1 млрд 300 млн человек. По этому показателю она занимает второе место пос­ле Китая. Например, только в Дели проживает около 17 млн, а в Бомбее – свыше 20. К сожалению, далеко не все из них имеют крышу над головой.

…Уличный акробат – десятилетний мальчик с нарисованными сажей усами, заприметив наш микроавтобус, начинает цирковое представление. У меня и моих коллег сердце сжимается от страха, когда мы наблюдаем, как зажатый в тесном потоке не прекращающих движение автомашин, он с легкостью делает одно сальто за другим, при этом перекидывая с рук на ноги и обратно сереб­ристые кольца. Через водителя передаю ему десять рупий, сумма, судя по ценам в супермаркетах и отелях, не бог весть какая.

– Для него это очень хорошие деньги, – комментирует наш переводчик мистер Джеймс. – На них он сможет купить пять килограммов риса, а этого средней семье хватает на неделю. Две рупии за кило риса – это специальная цена для бедных семей.

В Индии самое большое количество миллионеров и миллиардеров в мире – 30 миллионов, но… это лишь 2% от общего числа граждан республики. Значительная часть индийцев живет ниже черты бедности, и хотя проб­лему с голодом стране удалось решить еще 40 лет назад, разрыв между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения здесь по-прежнему бросается в глаза. Нужно отдать должное индийскому правительству: сегодня делается немало для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, хотя денег на все остро необходимые социальные проекты в бюджете, конечно же, не хватает.

«Промышленность должна работать как слуга народа» – так переводятся слова Махатмы Ганди на входе в офис торгово-промышленной палаты Индии FICCI. «Именно с этой целью наша палата и была организована в 1927 году», – поясняет генеральный секретарь FICCI доктор А. Дидар Сингх.

В настоящее время FICCI объединяет 250 тыс. торгово-промышленных организаций по всей Индии, работаю­щих в 75 секторах. С начала двухтысячных экономика страны демонстрирует небывалый рост – около 10% в среднем.

– Из всех стран БРИКС мы одни сегодня стоим «кирпично», – шутит доктор Сингх, используя игру слов (на английском briks означает «кирпич»).

Бурному развитию промышленнос­ти и росту зарубежных инвестиций способствовали реформы финансового сектора и земельного законодательства, курс на индустриализацию, упрощение налогообложения и в целом ведения бизнеса, борьба с коррупцией… В принципе очень похоже на те процессы, которые в пос­ледние годы происходят и в экономике Казахстана. Например, уже упоминаемая мной программа Нарендры Моди «Делай в Индии», направленная на создание большего количество рабочих мест. Продолжается активное внедрение IT-технологий во все сферы жизни. Одновременно с цифровизацией осуществляется и ряд социальных проектов против бедности, один из них – миссия «Чистая Индия». Во всех этих проектах большое место отводится частному сектору. То, что у нас называется принципом ГЧП (государственно-частное партнерство), в Индии работает довольно успешно.

…Когда кто-то из моих коллег назвал FICCI местом, где делают деньги, его поправили – это место, где делают так, чтобы деньги работали на людей, на благо всего индийского народа.

С Тata по жизни

Один из успешных проектов государственно-частного партнерства – сотрудничество МИДа Индии и подразделения крупнейшей компании Тata – Тata consultancy services по изготовлению и выдаче паспортов и виз. В целом процесс выглядит так же, как наше документирование через ЦОНы, поэтому пересказывать его читателям, думаю, нет смысла. А вот сказать несколько слов о самой компании Тata, как о явлении достаточно характерном для Индии, стоит.

Компания с почти полуторавековой историей присутствует в большинстве основных секторов индийской экономики. Основатель промышленного гиганта Джамесетджи Нуссерванджи Тата начинал свой бизнес в 1877 году, открыв современную хлопко-прядильную фабрику в Нагпуре. 1903 год стал новым витком в истории Тata – в Бомбее (нынешнем Мумбае) был построен рос­кошный отель Taj Mahal, который работает и по сей день, а сама сеть оте­лей представлена по всей Индии и в других странах. В начале ХХ века у Тata появились собственные сталелитейные заводы, и уже тогда основатели компании ввели небывалую для того времени социальную защиту своих работников: пятидневную рабочую неделю, пенсии, декретные отпуска, бесплатные обеды.

Сегодня Тata croup – гигант с более 100 млрд долларов ежегодного дохода, он производит все: от соли и стали до электроэнергии, автомобилей и программного обеспечения. Считается, что самый быстрый суперкомпьютер в мире (на 2010 год) был также создан сотрудниками этой компании.

Как заметили во время презентации сотрудники Тata consultancy services, Тata сопровождает индийцев ежедневно на протяжении всей их жизни. И, замечу, не только индийцев. Когда в заснеженной Астане мне помогали в онлайн-режиме заполнить анкету для визы, на другом конце интернет-соединения сотрудники Тata consultancy services сов­местно с работниками МИДа проверяли полученную информацию и оформляли мои документы. Из аэропорта Дели нас везли на авто производства концерна Тata (многие, наверное, помнят, как несколько лет назад этот концерн объявил о создании самого доступного по цене автомобиля в мире – NANО. Его цена в стандартной комплектации при самовывозе не превышает 100 тыс. рупий, или 2 500 долларов). В Нью-Дели и на Гоа мы жили в шикарных отелях сети Taj, вставали по будильнику на часах Tata их производства и совершали перелеты по Индии на самолетах авиакомпании Аir India, созданной в 1932 году как Tata Airlines.

Чего больше от такого tataльного присутствия в экономике одной компании – плюсов или минусов, не будучи специалистом, судить не берусь. Приведу лишь слова одного из отцов – основателей компании, что настоящий бизнес – это высшая форма служения обществу.

Телемедицина

В Индии работают как государст­венные, так и частные клиники. Руководство и специалисты одной из них – Apollо – категорически не согласны с бытующим мнением о низком уровне индийской медицины. В подтверждение своих слов нам проводят экскурсию по врачебным кабинетам, операционным и лабораториям, оборудованным по последнему слову техники. Об уровне работающих здесь специалистов говорят такие цифры: ежедневно в клинике проводят 3–4 пересадки почек, одной печени, 4–5 кардиохирургических операций, 5–6 сложных ортопедических.

Уровень индийских специалистов вполне соответствует западным клиникам, а цены, особенно на пластическую хирургию, в разы ниже, что привлекает не только отечественных, но и зарубежных клиентов. Индийские врачи успешно работают и в других странах, в том числе в Средней Азии. Один из наших сопровож­дающих – доктор Мунир Ахмад – принимает пациентов в Узбекистане и Туркменистане, скоро собирается в Казахстан. По обмену опытом индийские клиники часто посещают и наши специалисты, которые считают, что им есть чему поучиться у коллег.

Apollo имеет 50 филиалов по стране и в общей сложности больше 10 тыс. койко-мест (мне врезалась в память такая картинка – огромное помещение с ровными рядами кресел и сотнями людей, напоминающее скорее зал ожидания большого вокзала, чем медучреждение; оказывается, все сидящие в зале не пациенты, а их родственники и близкие, прие­хавшие из разных концов страны).

Ну а на помощь тем, кто не может или не хочет совершать длительные путешествия к врачу, приходит телемедицина. В Индии это направление развивается весьма успешно, что объясняется как немалыми расстояниями, так и достаточно хорошо развитой системой телекоммуникаций. Как это работает на деле, нам тоже продемонстрировали специалисты Apollo, выйдя на связь из делийского офиса с отделением в южном городе Ченнай. Для телемедицины используются как специально выделенные интернет-каналы, так и привычный Skype. Консультацию при необходимости можно получить прямо на дому. Как считают индийские врачи, для постановки диагноза, назначения лечения и дальнейшего наблюдения за пациентом монитора и результатов анализов (их, конечно, нужно сдавать в реале, а не в виртуале) вполне достаточно.

Феномен индийских газет

За десять дней мы сменили три оте­ля, и в каждом из них в семь утра на ручке двери появлялся холщевый мешочек с несколькими свежими утренними газетами – на английском и хинди. Для кого как, а лично для меня именно этот факт был лучшим показателем респектабельности.

О феномене индийских печатных СМИ, тиражи которых растут вопреки общемировой тенденции, мне доводилось слышать еще до приезда в Индию. Открыть свой секрет я попросила руководство «Индиан Экспресс». Англоязычное издание, в редакции которого мы побывали, выходит семь раз в неделю, по местным меркам ее тираж не слишком велик (ежедневно печатается около 500 тыс. экземпляров; для сравнения: популярную Dainik Jagran, выходящую на хинди в 10 штатах, читают 54 (!) млн человек), но, бесспорно, «Индиан Экспресс» – одна из самых солидных газет страны.

По словам исполнительного редактора Ракеша Сингха, секрет прост – в Индии стремительно растет число грамотных людей, в том числе читающих на английском, потому растут и тиражи англоязычных газет. Одна из причин, почему индийцы предпочитают именно бумажные версии, – они более доступны по цене, чем планшеты и мобильный Интернет, так объясняют многие. Однако замечу, и в пятизвездочных отелях, постояльцев которых никак нельзя заподозрить в нехватке денег на гаджеты, я довольно часто видела людей в лобби или за завтраком читающих газеты и журналы, иногда книги, а не уткнувшихся в телефоны.

В 2010 году газетный рынок Индии вырос в среднем на 10%, и эта тенденция сохраняется. Появляются новые издания, в том числе и на русском языке, растут тиражи старых газет, а доходы от рекламы исчисляются миллиардами долларов. Замечу, практически все газеты в Индии, как и большинство телеканалов, частные, но при этом здесь не экономят на тех, кто создает контент. Только в делийском офисе «Индиан Экспресс» работают 350 журналистов и еще около 60 человек по всей стране. Мы несколько раз переспрашивали: именно журналистов, а не просто сотрудников газеты? «Конечно же, журналис­тов», – отвечали нам. В огромном зале за стоящими в ряд столами работало не меньше 40 человек, еще треть мест на момент нашего посещения пустовала, оказалось, это только редакторский этаж!

Об уважительном отношении в Индии к работникам масс-медиа косвенно свидетельствует и такой факт. На официальный ужин с директором департамента по связям с общественностью МИДа были приглашены трое чиновников и… порядка 30 журналис­тов и редакторов, представляющих различные СМИ Индии. У нас была уникальная возможность пообщаться с коллегами и даже хором спеть пару песен из популярных индийских фильмов.

Ну и легкая улыбка… Верхом наших отношений с индийской прессой стало то, что фоторепортаж о нашем прибытии на Гоа и встрече с минист­ром туризма штата дали две местные газеты – на хинди и английском.

Окончание следует