Индия разрабатывает ракеты с возвращаемыми первой и второй ступенями

Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием технологии многократного использования первой и второй ступеней космических ракет. Как сообщил прессе глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, первые испытания элементов такой системы могут пройти в июне-июле текущего года, сообщает Tass.ru.
"Мы работаем над технологией многократных запусков для возвращения первой и второй ступени ракеты, чтобы мы могли вновь их использовать - это позволит сократить расходы и поднимать более тяжелую полезную нагрузку", - приводит слова Сивана газета Times of India.
Сиван отметил, что первая ступень ракеты будет приземляться вертикально на специальной площадке в море подобно тому, как это делает первая ступень ракеты-носителя Falcon компании SpaceX. При этом вторая ступень будет представлять собой космический челнок, на котором будет крепиться полезная нагрузка - спутник или космический корабль. Этот шаттл будет возвращаться на Землю и приземляться на взлетно-посадочную полосу по-самолетному.
"Возвращать вторую ступень никогда не пытались никакие другие космические агентства в мире, даже SpaceX", - подчеркнул глава ISRO.
Как добавил доктор Сиван, во время первого испытания, которое планируется провести летом, модель шаттла будет запущена с вертолета для отработки автоматической посадки на взлетно-посадочную полосу. Планируется, что ВВП для многоразовых ступеней может быть построена на Андаманских и Никобарских островах в Бенгальском заливе, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, отмечает издание.
ISRO давно ведет работы над многоразовыми космическими системами. Эскизный проект собственного индийского шаттла Avatar был представлен еще в начале века.
В мае 2016 года организация провела испытательный запуск прототипа первого многоразового космического корабля RLV-TD - это уменьшенная в шесть раз копия "индийского челнока", работу над которым Индия намерена завершить ориентировочно к 2030 году.
Наработки, полученные при создании индийского космического челнока, будут использованы при создании возвращаемой второй ступени перспективной индийской космической системы.
Как отметил глава ISRO, "многоразовым космическим системам принадлежит будущее".
