Индия разрабатывает ракеты с возвращаемыми первой и второй ступенями

В мире
Фото с сайта fast.fonfast.ru
Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием технологии многократного использования первой и второй ступеней космических ракет. Как сообщил прессе глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, первые испытания элементов такой системы могут пройти в июне-июле текущего года, сообщает Tass.ru.

"Мы работаем над технологией многократных запусков для возвращения первой и второй ступени ракеты, чтобы мы могли вновь их использовать - это позволит сократить расходы и поднимать более тяжелую полезную нагрузку", - приводит слова Сивана газета Times of India.

Сиван отметил, что первая ступень ракеты будет приземляться вертикально на специальной площадке в море подобно тому, как это делает первая ступень ракеты-носителя Falcon компании SpaceX. При этом вторая ступень будет представлять собой космический челнок, на котором будет крепиться полезная нагрузка - спутник или космический корабль. Этот шаттл будет возвращаться на Землю и приземляться на взлетно-посадочную полосу по-самолетному.

"Возвращать вторую ступень никогда не пытались никакие другие космические агентства в мире, даже SpaceX", - подчеркнул глава ISRO.

Как добавил доктор Сиван, во время первого испытания, которое планируется провести летом, модель шаттла будет запущена с вертолета для отработки автоматической посадки на взлетно-посадочную полосу. Планируется, что ВВП для многоразовых ступеней может быть построена на Андаманских и Никобарских островах в Бенгальском заливе, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, отмечает издание.

ISRO давно ведет работы над многоразовыми космическими системами. Эскизный проект собственного индийского шаттла Avatar был представлен еще в начале века.

В мае 2016 года организация провела испытательный запуск прототипа первого многоразового космического корабля RLV-TD - это уменьшенная в шесть раз копия "индийского челнока", работу над которым Индия намерена завершить ориентировочно к 2030 году.

Наработки, полученные при создании индийского космического челнока, будут использованы при создании возвращаемой второй ступени перспективной индийской космической системы.

Как отметил глава ISRO, "многоразовым космическим системам принадлежит будущее".

Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Промпт-инжиниринг и «vibe-coding»: мировой эксперт Кай-Фу Ли провел обучение для госслужащих РК
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Затонувший корабль XVI века исследуют у берегов Раматюэля
В Марокко открыли башню в виде ракеты
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]