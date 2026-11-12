Индия упростила визовую анкету для туристов

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Как сообщило министерство внутренних дел южноазиатской республики, количество вопросов в анкетах "сократилось на 65-70 процентов, что делает процесс подачи заявления более простым, быстрым и удобным".

Самая популярная туристическая виза отныне переименована в "визу посетителя" (Visitor Visa). Этот разрешительный въездной документ теперь разделен на две подкатегории: V-1 (краткосрочная со сроком действия 30 дней) и V-2 (долгосрочная на один год, пять или десять лет) с возможностью многократного въезда. Последняя дает право въезжать в Индию, в том числе, и в целях альпинизма.

Деловая виза (Business Visa) теперь имеет две подкатегории - B-1 и B-2. Первая распространяется на долгосрочную предпринимательскую деятельность и относится к иностранцам, планирующим основать промышленные предприятия в Индии. Виза B-2 распространяется на краткосрочную коммерческую деятельность на основе контрактов, включая производственно-инвестиционный бизнес, конференции, спорт, исполнительское искусство и кино.

Как сообщает газета The Hindu, такая дифференциация даст деловому сообществу большую ясность при планировании долгосрочной коммерческой деятельности по сравнению с реализацией краткосрочных контрактов.

Среди других основных категорий виз - медицинская, студенческая, деловая, дипломатическая, рабочая, журналистская.

Вплоть до настоящего времени индийская анкета для получения электронной визы насчитывала девять страниц и содержала повторяющиеся вопросы, ответы на которые, зачастую, вызывали сложности. У заявителей также часто возникали технические сбои при попытках оплатить визовый сбор.

Ожидается, что оптимизация визовых анкет должна поспособствовать притоку иностранных туристов в Индию.