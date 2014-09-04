Дворнягу привезли на свадьбу в машине с водителем, сообщает Лента.ру
. Жители деревни
встретили пса, которого зовут Шеру (Sheru), приветственными криками.
Церемония была проведена по настоянию деревенского совета, который
таким образом рассчитывают избавить девушку от злых чар, которые якобы
грозят не только ей, но и ее семье, и всей деревне в целом. Если бы она
отказалась от церемонии, то, как утверждали старейшины, в браке с
мужчиной ее бы ждало несчастье.
Выйти замуж за мужчину, как пообещали Мунде, она сможет через
несколько месяцев. До этого момента ей надлежит всячески заботиться о
домашнем питомце.
Это не первый случай, когда деревенские девушки в Индии выходят замуж
за собак. Такой ритуал избавления от злых чар существует в нескольких
населенных пунктах в этом районе. "Соседи сказали, что многие девушки,
которые, как и я, следовали этому ритуалу, избавились от своих злых чар и
сейчас живут счастливой жизнью", – заявила Мунда.