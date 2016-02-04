Индийская компания заявила о создании вакцины против вируса Зика

Индийская компания Bharat Biotech International Limited заявила о возможном создании вакцины против вируса Зика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Если говорить о вирусе Зика, то мы, возможно, являемся первой в мире фирмой, которая подала патентную заявку на кандидатную вакцину примерно девять месяцев назад", – сказал глава компании Кришна Элла.
Bharat Biotech International Limited разработала два типа кандидатной вакцины. Для проверки эффективности препаратов необходимы испытания на животных и людях, которые могут занять некоторое время. Фирма обратилась за поддержкой к Индийскому совету по медицинским исследованиям.
Вызываемое вирусом Зика заболевание приводит к легкой головной боли, кореподобной сыпи, лихорадке, недомоганию, конъюнктивиту и болям в различных частях тела. Особую опасность вирус представляет для беременных женщин. Он вызывает развитие микроцефалии у плода – врожденное уменьшение размеров мозга и черепа, приводящее к умственной отсталости.
Основными переносчиками заболевания являются комары рода Aedes, распространенные в тропических и субтропических зонах. Ученые не исключают возможности передачи заболевания от человека к человеку (половым путем). В настоящее время вирус распространен в странах Латинской Америки (кроме Чили) и проникает на территорию США.
"Если говорить о вирусе Зика, то мы, возможно, являемся первой в мире фирмой, которая подала патентную заявку на кандидатную вакцину примерно девять месяцев назад", – сказал глава компании Кришна Элла.
Bharat Biotech International Limited разработала два типа кандидатной вакцины. Для проверки эффективности препаратов необходимы испытания на животных и людях, которые могут занять некоторое время. Фирма обратилась за поддержкой к Индийскому совету по медицинским исследованиям.
Вызываемое вирусом Зика заболевание приводит к легкой головной боли, кореподобной сыпи, лихорадке, недомоганию, конъюнктивиту и болям в различных частях тела. Особую опасность вирус представляет для беременных женщин. Он вызывает развитие микроцефалии у плода – врожденное уменьшение размеров мозга и черепа, приводящее к умственной отсталости.
Основными переносчиками заболевания являются комары рода Aedes, распространенные в тропических и субтропических зонах. Ученые не исключают возможности передачи заболевания от человека к человеку (половым путем). В настоящее время вирус распространен в странах Латинской Америки (кроме Чили) и проникает на территорию США.