Индийский аэропорт побил мировой рекорд

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбае (Индия) установил мировой рекорд по количеству рейсов за сутки, сообщает lenta.ru.
24 ноября в аэропорту было выполнено 969 взлетов и посадок. Такая цифра была достигнута за счет большого числа чартерных рейсов и частных перелетов. Ранее установленный рекорд составлял 935 рейсов в сутки, он принадлежал этому же аэропорту, пишет The Times of India.
Специфика воздушной гавани Мумбая в том, что она занимает небольшую площадь, а ее взлетно-посадочные полосы образуют крест, поэтому их одновременное использование невозможно. Высокая проходимость обеспечивается за счет слаженной работы персонала. Как отмечается, в рекордный день в аэропорту три раза в течение часа смогли взлететь и выполнить посадку 50 самолетов, в некоторых ситуациях рейсы совершались каждую минуту.
Представитель воздушной гавани сообщил, что планируется установить новый рекорд – 1000 рейсов в день.
Крупнейший в Индии аэропорт имени Чатрапати Шиваджи расположен в 26 километрах от Мумбаи. Он, в том числе, является местом пересадки туристов, направляющихся на Гоа. Это второй в мире по проходимости аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой после лондонского Гатвика. В других гаванях такого типа совершается не более 42 рейсов в час.
